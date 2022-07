Ricardo Gareca llega hoy a Lima para despedirse de la afición peruana

Entornointeligente.com /

Gareca brindará mañana una conferencia de prensa, donde responderá a las preguntas sobre su desvinculación de la selección peruana. Se asegura que estará acompañado de todo su cuerpo técnico. La esperada conferencia se realizará desde las 12:00 horas en el Hotel Hilton, ubicado en el distrito de Miraflores. Allí el Tigre tiene planeado despejar todas las dudas que giran en torno a las negociaciones que tuvo con la FPF para su renovación por un tercer proceso. Como se sabe, el viernes último la FPF hizo oficial la no renovación de contrato con Ricardo Gareca sin dar explicaciones de los motivos que llevaron para no llegar a un buen puerto con el entrenador que llevó a Perú a una Copa del Mundo luego de 36 años y a una final de Copa América tras 44 años. Según informaciones periodísticas, Gareca habría decidido terminar con todas negociación luego que el máximo ente del fútbol peruano le hizo la propuesta de renovación con una rebaja de sueldo hasta un 40% y la disminución de integrantes de su cuerpo técnico con quien viene trabajando desde hace 7 años. El expreparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, arribó a Lima el último sábado por la noche a la capital peruana. «Obviamente, uno está triste, pero no puedo darte más detalles. Ya conversaremos el martes, en la conferencia», dijo Néstor Bonillo a RPP . Ricardo Gareca se despide de la @SeleccionPeru donde marcó historia ?????? ?? 96 partidos ?? 39 victorias ?? 120 goles a favor Clasificó a la ‘Bicolor’ a un Mundial tras 36 años y la llevó a su primera final de CONMEBOL @CopaAmerica en 44 años. ¡El ‘Tigre’! ?????? #CreeEnGrande pic.twitter.com/b3ILRcGCeP

— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 16, 2022 (FIN) JSO Publicado: 18/7/2022

