Ricardo Gareca: «Gracias a todo el pueblo peruano, jamás vamos a olvidar el cariño»

Gareca realizó una conferencia de prensa de despedida en el Hotel Hilton, en donde respondió las interrogantes sobre la negociación de renovación que tuvo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El estratega estuvo acompañado por parte de su comando técnico Néstor Bonillo (preparador físico) y Sergio Santín (asistente técnico), además de su representante legal, Mario Cupelli. «Gracias a la gente peruana. A todo el pueblo de acá y del exterior; lo que hicieron con nosotros jamás lo vamos a olvidar. Siempre tuvimos ese respaldo. Solo quiero agradecerlo. Todo lo que dimos dentro del campo, la gente fue clave en todos los objetivos como la clasificación al Mundial. Fue determinante el apoyo de la gente. Estamos eternamente agradecidos», dijo el extécnico de la selección peruana Lo que sí resaltó es que jamás se sintió utilizado por el titular de la FPF, Agustín Lozano, con quien tiene una relación de respeto y que sólo se reunió con él para tocar temas netamente deportivos. «Con Lozano me unió un hecho circunstancial, no tengo nada que decir sobre el periodo que me tocó estando él al frente porque cumplió en todo, no tenemos más que expresarnos de una relación normal. Mi relación con Lozano es de sumo respeto profesional, nada más. Todo lo que trasladó en su momento de interés deportivo que notamos, que nos hizo expresar en las reuniones previas, es una manera de conducir que yo tengo que respetar. No llegué a un acuerdo y el único agradecimiento que puedo hacerle es el haber cumplido y haber estado en los momentos que tuvo que haber estado. La gestión a cargo de la FPF será juzgada a través de ustedes y los resultados», Contó que luego que llegó de vacaciones de Buenos Aires se reunió dos veces con Bonillo y el secretario de la FPF, en dos restaurantes. Todo lo que se tocó fue en el aspecto deportivo. Tras eso, lo que continuaba era cerrar el tema contractual que el técnico no maneja por ello evitó tocar el tema. En Buenos Aires, el presidente de la FPF intentó reunirse con el Tigre, pero se negó porque el tema de la negociación él no lo maneja, además se estaba recuperando del covid-19, tras contagiarse la última semana que estuvo en Lima ante de viajar a la capital argentina. El estratega no dudo en exponer su amplio cariño al Perú porque le hizo vivir emociones que jamás sintió. Aseguró que siempre estará ligado a este país por todo lo que significó para él y su comando técnico. «Pasamos años muy fuertes en cuanto a las emociones y a lo que nos tocó vivir. Perú siempre es motivo de visita, tengo amigos. Tener un desafío de cuatro años más al frente de la selección era de mucha responsabilidad porque cuando uno llega no está involucrado, solo en lo contractual, acá nos hicieron sentir como en casa y ya estábamos involucrados sentimentalmente por todo lo vivido, eso ya era una gran carga en todo aspecto, esto queda para siempre». Dio a conocer que tan real era su interés por permanecer cuatro más al mando de la Blanquirroja que le había planteado a su familia mudarse al Perú porque necesitaba que lo acompañen más. Esta petición jamás le había hecho a los suyos durante su carrera como entrenador. «Había un interés de parte de la selección de que nosotros continuemos y había un interés nuestro de continuar. Por todo lo que me manifestaban del interés concreto le planteé a mi familia algo que nunca había hecho, que me acompañaran viviendo acá en Lima. Yo siempre me he tomado un tiempo porque hay muchas cosas pero después hubo un vuelco fundamental, ¿en qué? No lo sé, lo desconozco. Soy un hombre de fútbol y esto puede pasar, se produjo un quiebre, en qué momento lo desconozco». recalcó. Tarea pendiente Acongojado por su partida, Gereca aseveró que siente un dolor muy grande por no haberle dado al Perú la clasificación al Mundial Catar 2022 y que como asignatura pendiente que le quedó fue ganar un título con la bicolor. «»Me hubiese gustado ganar un título, me hubiese gustado clasificar ahora, creo que teníamos todo para poder hacerlo. Fue una etapa difícil, con una pandemia de por medio, fue un año difícil para mí porque estaba lejos de mi familia pero lo consideraba necesario y tenía un contrato que respetar. Fue un año duro, con muchas lesiones, jugadores operados pero llegamos a la misma situación que en el año que clasificamos al Mundial», señaló. Agregó: «Perú tenia las condiciones de ganar un título. En todas las Copas América estuvimos en el podio. Ojalá se pueda dar, hay un equipo para lograrlo. Es como una asignatura pendiente que dejamos nosotros». Trabajo por mejorar Gareca fue más allá e hizo un pedido para que el fútbol peruano mejore en toda su estructura porque solo así podrán salir los verdaderos talentos. «Siempre me he manifestado que es necesario que el fútbol peruano mejore, que mejoren las canchas, los equipos y para eso se necesita dinero, se necesita un gran compromiso de todos. En Argentina los equipos reciben tierras del Estado, Perú lo que necesita es un proyecto para que los grandes talentos del deporte tengan el apoyo necesario para poder crecer», resaltó. Añadió: «Veo un estancamiento, se necesita reestructurar, es elemental que se crezca para que los jugadores vayan resurgiendo. El jugador peruano siempre se va a abrir espacios, se va a ingeniar para salir y trascender porque está la genética pero se necesita ayudar a la genética». Finalmente, el técnico argentino de despidió sin antes señalar que el Perú siempre será algo considerado para él y su comando técnico. Por ahora, regresará a su país para retomar su labor como entrenador sin saber qué le deparará el futuro. «Fueron casi ocho años espectaculares, muy fuertes en emociones y así es como queremos terminar, no sé qué me deparará el futuro pero la selección peruana será siempre algo muy considerado por nosotros, tengo cosas con el país, tengo compromisos. En estos momentos no tengo ofrecimiento de Argentina, ni de ningún lado, nada formal», culminó Gareca, el técnico que se ganó el cariño de un pueblo peruano que vibró incesante por la hazañas de la selección peruana logradas en los últimos años. Los número del Tigre Ricardo Gareca sumó 96 partidos dirigidos en sus siete años al frente de la Bicolor, con un total de 40 encuentros ganados, 21 empatados, 35 perdidos, con 119 goles a favor y 108 en contra (48.2 % de eficacia). Es el seleccionador con más partidos dirigidos entre las selecciones de la Conmebol en la actualidad y también quien tuvo el ciclo más largo tras la salida de Óscar Washington Tabárez de la selección de Uruguay (en noviembre del 2021). Uno de los máximos logros de Ricardo Gareca al mando del seleccionado de Perú fue llevarlo nuevamente a una Copa del Mundo FIFA después de 36 años, cuando sacó el pasaporte a Rusia 2018 tras ganar el repechaje intercontinental por 2-0 contra Nueva Zelanda (el combinado nacional no participaba desde España 1982 en una cita mundialista). Otra de las hazañas que logró Gareca fue llevar a Perú a disputar una final de Copa América tras 44 años, cuando disputó el partido por el título ante los brasileños en la edición del 2019. ?? Ricardo Gareca ofrece conferencia de prensa, acompañado de Mario Cupelli, Néstor Bonillo y Sergio Santín. ?? https://t.co/Q16HLR9vzt Foto: ANDINA/Renato Pajuelo ( @saqralima ) pic.twitter.com/3MTGKHm44S

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 Más en Andina: El representante legal del técnico Ricardo Gareca, Mario Cupelli, confirmó que las modificaciones en algunas cláusulas en el nuevo contrato le hicieron saber que no existieron las condiciones necesarias para que el Tigre renueve con la selección peruana. https://t.co/sgPhvZDRy2 pic.twitter.com/q3URggSJhs

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 19, 2022 (FIN) JSO Video: Ricardo Gareca: «Estoy eternamente agradecido al jugador peruano» Publicado: 19/7/2022

