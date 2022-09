Ricardo Darín: su residencia uruguaya y el recuerdo de su romance con Susana Giménez

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es uno de los actores más conocidos y prestigiosos del cine argentino. Antes del estreno de Argentina, 1985 , la celebrada película que este jueves llegará a las salas de cine uruguayas, aquí van cinco cosas que no sabías de Ricardo Darín .

Debutó en las publicidades y los radioteatros Los padres del argentino, Ricardo Darín y Renée Rohuana , eran actores y le inculcaron el amor por el arte. Ambos protagonizaban la tira Historias del abuelito , que se emitía en Canal 7, y gracias a esa historia, Darín debutó frente a las cámaras. En uno de los episodios, necesitaban tener a un niño en brazos, así que caracterizaron a su hijo de 2 años y medio para que participara de la historia.

Más adelante, con ocho años, Ricardo participaba de publicidades y le ponía voz a varios radioteatros. «En uno de ellos hacía del hijo de Norma Aleandro y Alfredo Alcón», recordó en 2020. «Me acuerdo perfectamente de la sensación, el aprendizaje, la magia y la sorpresa. La radio siempre fue compañía y hay mucha gente que la necesita».

Fue pareja de Susana Giménez A comienzos de 1981, cuando faltaban pocos meses para que Darín estrenara Abierto día y noche , la comedia protagonizada por Juan Carlos Calabró , el actor inició una relación con Susana Giménez. En ese momento, ella tenía 33 años y él 21.

Según reveló Giménez, la relación terminó luego de siete años porque él quería tener hijos y ella no. «Además, él quería ir a vivir a una casa y yo a un departamento. A Ricardo no le interesaba mucho la plata. Era una especie de romántico empedernido y me alegro de cómo va su vida», reveló. De esa historia de amor, Darín dijo: «Tuvimos mucha conexión, mucha química. Éramos príncipe y mendigo, todo junto». El argentino también recordó su propuesta de vida compartida. «Una noche en medio del escenario le dije que seamos pareja. Le propuse amor y todo eso y ella me sacó cagando». Su relación lo ayudó a progresar en otros aspectos más allá del sentimental. «Mi primer departamento lo tuve gracias a ella, cuando hicimos teatro juntos, solo no lo hubiese logrado nunca».

Rechazó ir a Hollywood en varias oportunidades Darín tuvo su oportunidad para triunfar en Hollywood, aunque la rechazó. En plena promoción de El hijo de la novia , la historia de 2001 que supo ser nominada a un Oscar como mejor película extranjera, al argentino se le ofreció la posibilidad de aparecer en El fuego de la venganza (2004), el exitoso thriller dirigido por Tony Scott y protagonizado por Denzel Washington . Sin embargo, rechazó el papel porque debía interpretar a un líder de un cartel narco.

Es más, las otras veces que se le ha ofrecido la oportunidad de trabajar en la Meca del Cine, también se le ha propuesto papeles similares, algo a lo que, según reveló, no estaba dispuesto a interpretar. Como dijo en varias entrevistas, justificaba su negativa con la siguiente respuesta: «¿Por qué siempre asignan los mismos papeles a los actores latinoamericanos? Los narcos siempre son extranjeros, ¡como si no hubiese traficantes nacidos en Estados Unidos!».

Conoció a su esposa en una pizzería Cuando Darín conoció a Florencia Bas, todavía estaba en pareja con Susana Giménez . Eran la gran dupla del momento, copaban los teatros y tapas de revistas y llevaban ocho años juntos. Era finales de 1987 y se conocieron, de pura casualidad, en la pizzería Banchero. Bas tenía 18 años y estaba comiendo una pizza con su amiga; Darín, por su parte, salía del teatro Lola Membrives. Dicen los testigos de esa noche que no se podían sacar los ojos de encima, pero el encuentro no fue más que eso. Meses después volvieron a cruzarse en un bar cercano al teatro, cuando Darín estaba separado de Giménez. En esa oportunidad, el actor la invitó a bailar y ese fue el inicio de una historia de amor que sigue hasta hoy.

Su polémica residencia uruguaya A inicios de julio, Ricardo Darín obtuvo la residencia uruguaya y recibió numerosas críticas de parte de sus compatriotas. «Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos», fue la frase dicha en una entrevista que encendió la polémica. Luego, aclaró en su cuenta de Twitter: «Quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa», escribió. Y agregó: «Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde». En diálogo con El País, aclaró: «Lo que obtuve es la residencia uruguaya, porque yo tengo casa allá, hace muchos años, y para facilitar trámites, pagar cuentas y organizar cuestiones burocráticas inherentes al hecho de tener un propiedad».

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com