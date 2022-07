Ricardo Chaneton: Quiero seguir impulsando la gastronomía venezolana

Entornointeligente.com /

Cercano, sin poses y honesto. Así se presentó Ricardo Chaneton, el primer chef venezolano en obtener una estrella Michelin, en Caracas luego de 12 años de estar en el extranjero.

Ricardo que realizó sus estudios de cocina en el Centro de Estudios Culinarios de San Antonio de Los Altos, pasó por las cocinas del extinto Le Gourmet en Caracas, para después ir a Europa y formar parte de la brigada del restaurante Quique Da Costa en España, Mirazur en Francia y terminar en Hong Kong, primero en Petrus y más tarde se arriesgo a abrir, junto a su socia, Mono.

– ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de Mono?

– Que es único. No existe algo así en Asia. Somos un restaurante singular, somos raros para ellos porque ofrecemos una cocina de producto latino, de sazón latina, pero con una elegancia francesa. De hecho el plato que más gusta es el postre de chocolate, porque no solamente es el sabor, sino la historia que tiene el plato. Hacemos todo en casa y explicamos a los comensales nuestro conocimiento del chocolate, y siendo venezolano con mucho orgullo. Les encanta saber que el chocolate viene del cacao, ver la fruta y todo su proceso.

– ¿Cuáles son los otros platos que gustan del menú?

– El langostino con cacao de Ecuador. Es un plato caliente, salado, pero se usa al cacao como fruta, se sirve con el mucílago. Y otro plato que encanta es un pichón francés cocinado en el hueso, a la parrilla en carbón y lo servimos con yuca hervida y chimichurri, con mole, dentro de un taco con sofrito venezolano, es latino, pero tiene esa elegancia francesa con una estética muy afrancesada, ese plato representa muy bien lo que es Mono.

– ¿Qué crees que tiene Mono que hace que se destaque?

– Mono tiene mucha calidad. Los productos que usamos son de extrema calidad. Mono tiene una cocina que está muy rica y bien hecha, con mucha precisión. También tiene una historia y un chef que está muy arraigado a sus raíces, que aprendió, que tiene sentido de su cocina y creo que todo esas cosas unidas hacen que Mono tenga una estrella Michelin.

– ¿Qué significa para ti este reconocimiento?

– Soy muy humilde y siempre me acuerdo de donde vengo, pero con mucho orgullo digo, si nos la ganamos es porque hemos trabajado muy duro para ello. Se siente muy rico, se siente muy lindo. Es una recompensa a mi trabajo duro y el de mi equipo.

– ¿Qué chef admiras y con cuáles te gustaría trabajar?

– Hay un chef venezolano que a mi me encanta, siempre lo he admirado y es mi ejemplo a seguir, es Juan Luis Martínez, trabajamos juntos en Le Gourmet. También admiro mucho a Víctor Moreno porque se ha quedado en Venezuela y apuesta a la gastronomía venezolana. A Julián Royer, un chef francés en Singapur. A todos los cocineros que me han escrito y me dicen que están en Chile, en Perú, en Londres, que tienen emprendimientos muy pequeños, muy humildes, pero que no quitan importancia, todos esos cocineros son ejemplos para mi.

– ¿Qué sigue para Ricardo Chaneton?

– Seguir impulsando la gastronomía venezolana. Yo espero tener algún día un restaurante venezolano con estrellas Michelin. Es es mi sueño. Siguenos en Telegram , Instagram , Facebook y Twitter para recibir en directo todas nuestras actualizaciones

