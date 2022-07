Ricardo Buryaile sobre el dólar: «La única solución es tener un solo tipo de cambio»

Entornointeligente.com /

En otras palabras, el dirigente opositor expresó: «Si alguien cree que la solución son 6.000 pesos más por tonelada de soja, está equivocado. La única solución es tener un único tipo de cambio, pero ahora es imposible porque tenemos dólar soja, dólar lechuga, etcétera».

Informate más El dólar financiero se disparó más de $11 y rozó los $340 Las declaraciones de Buryaile se produjeron durante su visita a la Exposición Rural, desarrollada en el predio que la Sociedad Rural Argentina (SRA) tiene en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. De aquella recorrida también participó el cordobés Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), que conforma la alianza opositora.

«El productor no es un especulador» «Espero que en esta franja de días podamos dialogar con el Gobierno sobre el conflicto y así bajar la tensión existente», agregó el legislador formoseño. Además, sostuvo que «no sirve el discurso del presidente». Con ello, Buryaile hizo alusión a los recientes dichos de Fernández, quien afirmó que «algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender». Esto, en un contexto de tensión cambiaria y la necesidad de acumular dólares en el Banco Central, mientras los empresarios del agro retenían unas 22 millones de toneladas de granos .

En contrapartida, Buryaile respondió que «el productor no es un especulador». Y acotó: «Aunque hoy le hayas dado 6.000 pesos más por tonelada, no va a ser una ‘puerta 12’ para liquidar, debido a que nadie se va a quedar en pesos . El productor ahorra en su moneda y si tiene vencimientos en septiembre, va a vender en agosto. A veces gana y a veces pierde, pero eso es parte de nuestro negocio».

Críticas a la protesta planificada frente a La Rural Por otro lado, ambos referentes de Juntos por el Cambio repudiaron la manifestación planificada para este sábado frente a La Rural, impulsada por movimientos piqueteros. «En vez de piquetes, deberían hacerle un monumento al campo . De los seis países de la región que producen soja, solo el productor argentino recibe cinco veces menos y aun así sigue siendo competidor», dijo Negri.

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1552385513042186241 El Gobierno no tiene políticas para el campo, motor productivo del país. El Presidente dice que hay especuladores, el ministro Domínguez está afónico, Pesce pone parches para regatear dólares, Cerutti dice que el dólar blue no impacta y Marcó del Pont que desestabiliza. Sin rumbo pic.twitter.com/sfR2nnQ5HR

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 27, 2022 «El sábado los argentinos que llenan esta patria cruzan los dedos porque si el agro y el campo funcionan, todo anda, mientras que los que van a venir a protestar no van hacer nada de eso, si no que buscan una puja del poder del palacio, pero no van a tener suerte», agregó. Y concluyó: «Acá no hay que responder con violencia, lo único que hay que pedirles es que se hagan cargo de lo que prometieron en un principio, como llenar las heladeras y pagarle a los jubilados».

