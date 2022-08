Ribera habla de «dar un margen» para cumplir las medidas de ahorro energético

Entornointeligente.com /

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que no se impondrán multas «inmediatamente» a aquellos espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético, y ha dicho que habrá que «dar un margen» a los propietarios para que sigan la normativa.

No obstante, «si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida», el Ejecutivo contactará «inmediatamente» con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar «meses ni semanas», ha advertido este martes en la SER.

