Ribeiro fecha Europeus com 8.º lugar, Holub e Durães na final dos 1500m livres

Diogo Ribeiro não conseguiu, neste domingo, repetir a performance que rubricara nas meias-finais dos 100m mariposa, nos Europeus de natação de Roma, e não foi além do oitavo e derradeiro lugar na final da prova, num dia em que Portugal garantiu mais duas presenças na luta pelas medalhas, no sector feminino.

Os 51,61s que o conimbricense obtivera no sábado valeram-lhe a renovação do recorde nacional na distância, mas ontem o registo ficou-se pelos 52,28s, a 1,95s do novo campeão europeu, o húngaro Kristof Milak. Caso tivesse emulado a marca da véspera, Diogo Ribeiro teria terminado na sexta posição.

Foi, de resto, uma presença memorável a do jovem de 17 anos neste Campeonato da Europa. Ele que se despede de Roma com uma medalha de bronze (50m mariposa, 23,07s) e três recordes nacionais batidos – a esta distância juntou melhores marcas nos 100m mariposa e nos 100m livres (48,52s). A próxima missão serão os Mundiais juniores, no Peru, a partir de dia 30.

Antes de Diogo Ribeiro, já Tamila Holub e Diana Durães tinham registado uma prestação positiva. Nas eliminatórias dos 1500m livres, as duas portuguesas estiveram à altura das circunstâncias e garantiram a presença na final da prova.

Tamila Holub, que tem como recorde pessoal 16m15,50s, nadou a distância com o terceiro melhor tempo (16m24,03s), enquanto Diana Durães registou a sétima marca (16m29,03s), ela que é a recordista nacional dos 1500m livres, com 16m15,12s. A final está agendada para segunda-feira à tarde, às 18h29.

Quanto a Ana Catarina Monteiro, terminou a eliminatória dos 100m mariposa com 1m00,82s, o 23.º tempo entre as 36 inscritas. A nadadora vila-condense, que ficou distante do recorde nacional (58,76s, por Sara Oliveira, em 2010), precisava de fazer, pelo menos, 59,75s para prosseguir rumo à meia-final.

Nas eliminatórias dos 50m costas, João Costa foi 24.º (25,70s) e Francisco Santos 29.º (25,88s), falhando a qualificação para a meia-final.

