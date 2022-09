Rey Carlos III prometió servir toda su vida a los británicos, como hizo Isabel II

Entornointeligente.com /

«Les renuevo hoy a todos ustedes esa promesa de servicio durante toda la vida», destacó el rey Carlos III en su primer discurso como sucesor de Isabel II , grabado este mediodía en el Salón Azul de la residencia oficial del monarca, en el centro de Londres.

«Quiero honrar la memoria de mi madre y rendir homenaje a su vida de servicio», añadió el monarca. «Serviré con lealtad, respeto y amor, tal y como he hecho durante toda mi vida», aseguró Carlos III.

MIRA TAMBIÉN Video El día después de la muerte de Isabel II: cañonazos, reuniones y saludos en Buckingham «Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.»

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022 «Mamá, mientras inicias tu largo viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte gracias por tu amor a nuestra familia y a la familia de naciones», expresó el sucesor de Isabel II.

William se convertirá en el nuevo príncipe de Gales , anunció este viernes su padre. «Quiero también expresar mi amor por Harry y Meghan , quienes continúan construyendo sus vidas en el extranjero», agregó el rey en referencia a su otro hijo, en su primer discurso televisado como nuevo monarca.

Carlos III se reunió este viernes con la primera ministra británica Liz Truss, y antes saludó al pueblo británico, que se acercó a darle su respaldo en las afueras del Palacio de Buckingham.

Rey Carlos III. Foto: AFP A la misma hora del discurso de Carlos comenzó un servicio religioso en la catedral de San Pablo en honor a Isabel II, fallecida ayer con 96 años, al que no se espera que asistan miembros de la familia real y en el que se han reservado 2.000 plazas para que asistan ciudadanos británicos que deseen rendir tributo a la soberana.

Durante esa ceremonia leerá unas palabras la primera ministra británica Truss, que hoy destacó la figura de la reina en una intervención en la Cámara de los Comunes.

Carlos III es el rey del Reino Unido desde el momento en el que falleció su madre, si bien mañana sábado será proclamado oficialmente como monarca por el Consejo de Ascensión, un órgano ceremonial formado por políticos, religiosos y otras figuras públicas.

Rey Carlos III. Foto: AFP

