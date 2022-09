Rey Carlos III: primeras palabras del monarca tras muerte de su madre

Entornointeligente.com /

Este jueves 8 de septiembre murió la monarca más longeva del mundo, la reina Isabel II de Reino Unido. Carlos, el príncipe de Gales, se convirtió en el nuevo rey y adoptará el nombre de Carlos III, tal como lo dio a conocer la primera ministra Liz Truss.

» Hoy la Corona pasa, como lo ha hecho durante más de mil años, a nuestro nuevo monarca, nuestro nuevo jefe de Estado, Su Majestad el rey Carlos III «, emitió la mandataria a través de un comunicado.

Carlos Felipe Arturo es el sucesor de la corona por ser el hijo mayor de la reina Isabel II. Ahora a sus 73 años asume el rol de rey. Tras el fallecimiento de su madre, Carlos III emitió sus primeras palabras como monarca.

Carlos III y su madre, la reina Isabel II.

«L a muerte de mi amada madre, su majestad, la reina, es el momento de mayor tristeza para mí y todos los miembros de mi familia. Lamentamos profundamente el fallecimiento de la soberana querida y de una madre amada. Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, en la monarquía y en los reinos de la Mancomunidad, y por innumerables personas en todo el mundo «, escribió.

Asimismo, destacó el afecto de su familia hacia la reina : «Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos consolados y sostenidos por nuestro conocimiento del respeto y profundo afecto en que la reina fue tan ampliamente celebrada», puntualizó.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 El príncipe William no se convertirá automáticamente en el príncipe de Gales pero sí cambió su título. Heredará inmediatamente el otro título de su padre, el de duque de Cornualles. Su esposa Kate será conocida ahora como duquesa de Cornualles.

También hay un nuevo título para la esposa de Carlos: reina consorte, el término que se usa para la esposa del monarca.

En las primeras 24 horas tras la muerte de su madre, Carlos será oficialmente proclamado como rey. Esto sucede en el palacio de St James en Londres, frente a un organismo ceremonial conocido como el Consejo de Ascenso.

