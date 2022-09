Revolução da mobilidade: a tempestade perfeita no universo das seguradoras

Entornointeligente.com /

«A mobilidade sustentável é, simultaneamente, um obstáculo e uma fonte de oportunidades para as seguradoras», afirmou Miguel Abecassis, administrador da Fildelidade, ao iniciar a sua intervenção no Portugal Mobi Summit. A revolução que a mobilidade vive – e que se vai intensificar nos próximos 15 anos – representa para as seguradoras uma «tempestade perfeita». Fruto da evolução tecnológica e do aparecimento de novos meios de mobilidade o mercado associado ao ramo automóvel será, dentro de pouco mais de uma década, «mais pequeno, menos rentável e mais competitivo», referiu Miguel Abecassis.

Além de funcionar como «porta de entrada» para a relação com novos clientes, sejam eles privados ou empresas, o ramo automóvel é hoje responsável pela parte de leão no volume de negócios das seguradoras. No futuro, a inovação tecnológica produzirá veículos mais seguros que conduzirão a uma redução da sinistralidade e, por consequência, a uma menor necessidade de um seguro que hoje é obrigatório. Miguel Abecassis traçou, em linhas gerais, o retrato da mobilidade em 2035: 75% dos veículos estarão equipados com tecnologias de automação de nível 2 a 4, o que irá reduzir as hipóteses de erro humano – responsável por 98% dos acidentes – 15% do tráfego urbano será feito com recurso a plataformas on demand e as seguradoras dividirão o mercado com novos players como os construtores de automóveis, as plataformas de mobilidade e os gestores de frota.

«Na Fidelidade vemos esta transformação não como uma ameaça mas como uma oportunidade», garantiu Miguel Abecassis. Não só poderão surgir novas naturezas de risco (associadas à tecnologia), que venham mitigar a redução de mercado, como há também uma aposta em novas parcerias e na procura da inovação, segurança e sustentabilidade. «As necessidades dos clientes têm de ser abordadas de forma integrada», sublinhou Miguel Abecassis, para quem o negócio da mobilidade sustentável deve ser trabalhado em conjunto com os diferentes parceiros que intervêm neste novo paradigma de mobilidade, como forma de adaptação à nova realidade e às necessidades que lhe estão associadas.

