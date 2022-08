¡REVOLUCIONARIO! Bad Bunny reitera que la ropa no tiene género con nueva sesión fotográfica en vestido (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Bad Bunny se ha sumado a la tendencia de liberar o a la ropa de cualquier etiqueta de género y su más reciente portada de revista lo demuestra. El Conejo Malo lo ha hecho de nuevo y en la que será la edición de septiembre para Harper’s Bazaar -versión Estados Unidos- se ha mostrado con un impresionante vestido blanco de doble corte con transparencia inferior, causando gran revuelo en redes sociales.

Si bien el cantante se ha distinguido por sus polémicas pero exitosas canciones de reguetón, su peculiar estilo de moda ha sido un frecuente blanco de críticas, debates y propuestas vanguardistas que lo han posicionado como uno de los artistas latinos favoritos para protagonizar las revistas de la industria de la belleza más reconocidas a nivel internacional.

Los adelantos compartidos por la reconocida revista americana no solo han hecho que su nombre sea tendencia en redes sociales, sino también permitieron ver que no le gusta usar cualquier tipo de ropa considerada en el pasado como «exclusiva para el sexo femenino» pues el atuendo de la edición de septiembre está a cargo de las reconocidas, exclusivas y costosas marcas Louis Voitton, Tiffany & Co. y Dior.

«Las canciones de @badbunnypr’s no son solo banners certificados, son reinicios musicales completos. La superestrella puertorriqueña es el artista más transmitido en el mundo, y ha logrado su meteórico éxito manteniéndose fiel a su sonido, su estilo personal y las causas sociales que lo conmueven: ‘Estoy aprovechando este momento de mi vida en el que puedo hacer lo que quiera y vestir lo que quiero, para poder vivir la vida de forma más auténtica. Al final del día, mi éxito en los Estados Unidos se lo debo a los trabajadores latinos que han ayudado a hacer del país lo que es hoy’, dice para la edición de septiembre de Harper’s Bazaar», se puede leer en Instagram.

Las reacciones no se han hecho esperar y aunque uno que otro despistado ha atacado al cantante y su forma de vestir, la gran cantidad de fans y aliados que tiene en este tipo de temas no han dudado en defenderlo sin ceder a ninguno de los supuestos «argumentos» tradicionalistas en contra.

«Bad Bunny puede usar falda, perrear con un hombre incluso besarlo y seguirá siendo hetero, creo que eso ya lo demostró en más de una ocasión, los traumados son ustedes». «La ropa no tiene género y eso le cuesta a la generación de cemento que se empeña en querernos hacer vivir entre machismo y homofobia tal y como a ellos les pasó». «No se trata del año, sino de la generación que somos y si prefieren ver a una mujer desaparecida que un hombre con vestido en Instagram, me da gusto ser de ‘cristal’», escribieron fans.

Infobae

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com