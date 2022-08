Reviví el webinar exclusivo para suscriptores con Estanislao Bachrach

Entornointeligente.com /

¿Cómo afectan las emociones nuestra vida? ¿Existe la felicidad? ¿Hay emociones buenas y malas? Esos son algunos de los temas que trató esta charla del doctor en Biología Molecular argentino Estanislao Bachrach en el marco de Encuentros con la Redacción , entrevistado por la periodista Mariana Malek.

Bachrach explicó cómo funciona el sistema límbico del cuerpo y cómo lo explora en su último texto: «En el Limbo». «Siempre mis libros están empujando al lector y a mi mismo salir de la zona de confort y el límite, para ver qué hay del otro lado», señaló.

Repasando el tema de las emociones y cómo afectan la vida cotidiana, el especialista comentó sobre el rol que cumplen en nuestra vida y cómo afectan nuestro accionar.

«En el mundo de las emociones considero que no debería haber un ‘debería’. No deberían estar para ser gestionadas ni para ser sentidas, un biólogo te dice: ‘están’. Y nuestra vida vale la pena gracias a las emociones. Si no existieran seríamos robots. Están para ser sentidas, pero por qué no gestionarlas cuando te hacen tomar malas decisiones o pelearte con los demás», subrayó.

El divulgador contó el rol que tuvo cuando se creó Facebook en 2003 y él era profesor de Mark Zuckerberg en Harvard y adelantó cuáles son los proyectos en los que viene trabajando de cara al futuro.

Además, reveló sobre su vínculo familiar con Uruguay y los proyectos en los que colabora activamente de este lado del charco.

