Revista Time destaca en su portada al Presidente Boric como «un nuevo tipo de líder de izquierda»

«El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda» se titula el reportaje elaborado por la prestigiosa revista estadounidense Time al Presidente Gabriel Boric, a quien acompañó en una de sus largas jornadas desde que está al mando en La Moneda. El Mandatario abordó temas de actualidad como el plebiscito del próximo 4 de septiembre y la situación en La Araucanía y la periodista a cargo del reportaje le hizo un perfil. «En persona, Boric es cálido y se ríe rápidamente, pero no está relajado. Hay una intensidad zumbando debajo de la superficie», dice en parte de la nota.

Plebiscito, actualidad y su perfil. Esas fueron algunas de las aristas que tocó el Presidente Gabriel Boric en entrevista con la prestigiosa revista estadounidense «Time», quien le dedicó la portada de la edición de septiembre, llamándolo «El presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda».

Sobre el plebiscito, la materia más cercana ya que se acerca el 4 de septiembre, el Mandatario fue consultado si una posible victoria del Rechazo «sería un desastre para su agenda». Boric respondió: «El consenso sobre la necesidad de una nueva Constitución, y sobre la actualización de las bases de convivencia sigue vigente. Yo estoy convencido de que vamos a llegar a buen término, independiente del resultado del 4 de septiembre. Ahora nosotros como gobierno tenemos el deber de gobernar, independiente de lo que pase. Hay problemas que van más allá de la discusión constitucional. El alza del costo de la vida, la inflación, la seguridad, los derechos de la infancia, la educación, la reforma de salud, la reforma tributaria. Todo eso lo vamos a seguir haciendo. Si es que eventualmente ganará el rechazo, nos demoraremos un poco más pero vamos a llegar igual».

En cuanto al texto a debatir el 4, lo calificó como «positivo. Es un avance. Creo que aborda temas que, no solamente para Chile sino para el mundo, son muy importantes. Tiene una visión de armonía entre desarrollo y cuidado del medio ambiente que era muy ajena a las constituciones del siglo XX. Incorpora una perspectiva feminista, que es fundamental».

«Chile decidió en el plebiscito de octubre del 2020 tener una nueva Constitución. Y decidió que esa nueva constitución, tenía que ser escrita por un órgano especialmente electo para ese fin. Y ese mandato sigue vigente. Si eventualmente llegara a ganar el rechazo, que es legítimo, hay que continuar con ese mandato del pueblo», agregó.

En materia de actualidad, la periodista a cargo del reportaje le preguntó por la situación en La Araucanía y el Estado de Excepción, que en un principio descartó pero que finalmente implementó. Boric indicó que «yo creo que efectivamente en un comienzo hubo algo de voluntarismo en cómo abordarlo. Pero yo sigo convencido de que el estado de excepción no es la solución. Nosotros tuvimos que decretar estado de excepción porque efectivamente teníamos problemas de seguridad muy grandes. Pero yo estoy convencido de que la solución va a pasar por un diálogo político con el pueblo Mapuche y el estado Chileno».

«Lo que nosotros hemos hecho es una protección y resguardo de las rutas. Y los militares no están autorizados para intervenir en situaciones de orden público común. Si es que hay un enfrentamiento, con armas, hay ciertos protocolos. Nosotros vamos a ser muy estrictos y lo estamos siendo en resguardar de que no haya ningún tipo de violación a los derechos humanos. Llegamos con ese compromiso. No podemos desconocerlo ahora», continua.

El perfil de Boric El reportaje también incluye un perfil realizado por la periodista al Presidente Boric, acompañándolo a varias de sus rutinas diarias. «En persona, Boric es cálido y se ríe rápidamente, pero no está relajado. Hay una intensidad zumbando debajo de la superficie. En el transcurso de varias horas con TIME en La Moneda, a veces lleva papel y bolígrafo para tomar notas, escuchando con el ceño fruncido. Cuando escucha críticas, arruga la cara como si masticara un problema matemático difícil. A veces está de acuerdo», es parte del artículo.

«El ascenso de Boric es parte de un giro regional hacia la izquierda. Después de una década de dominación de la derecha, los izquierdistas ganaron recientemente el poder en cinco de las seis economías más grandes de América Latina, muchas de ellas en plataformas para luchar contra la desigualdad», agrega en otra parte, recordando el título del extenso reportaje.

«Boric ahora se encuentra al frente de un audaz experimento social. Durante décadas, la gran brecha entre ricos y pobres de América Latina, una de las más grandes del mundo, ha atrofiado las economías y fomentado la disrupción: cambios rápidos de derecha a izquierda, guerras de guerrillas, hombres fuertes, golpes de estado y corrupción», dice otra parte.

Cabe recordar que no es la primera vez que la revista Time menciona a un chileno en los últimos años. En 2021, eligió a la ministra del Interior Izkia Siches como una de las 100 líderes emergentes del mundo cuando era presidenta del Colegio Médico. Ese mismo año, pero en septiembre, destacó a Elisa Loncon como una de las 100 personas más influyentes.

