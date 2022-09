Revista Singular de Outono, grátis com o PÚBLICO de dia 24

Entornointeligente.com /

A próxima edição da revista Singular chega com gosto a Outono, sem perder de vista os dias quentes que Outubro ainda nos pode reservar. Como quem anseia por ter sol na eira e chuva no nabal, começamos a pensar em castanhas, pratos de caça e vinhos mais complexos, mas não abrimos mão dos rosés, dos passeios na natureza, dos mergulhos em praias fluviais.

Queremos o melhor de dois mundos, não há mal nenhum nisso. E Baião é um exemplo de como isso é possível: o concelho fica mesmo onde o Douro e o Marão fazem esquina, no extremo sudeste da região dos Vinhos Verdes, já de olho na denominação que lhe faz fronteira. Há até quem chame a esta fatia de território o Douro Verde, uma zona de transição, onde os vinhos continuam a ser sinónimo de frescura, mas os rigores do tempo já são outros. E onde as curvas e contracurvas marcam o ritmo da paisagem – a começar pelas da estrada Nacional 108, que acompanha a curvatura do Douro e leva às vinhas da Quinta de Santa Teresa e da Quinta de Guimarães , que fazem as vezes de anfitriãs de um roteiro de fim-de-semana pela região.

No capítulo de provas, mantemos a lógica bifurcada: rosés da casta espadeiro , que combinam lindamente com um eventual Verão tardio, e brancos com idade , logo mais complexos, a casar com os dias mais frios e as comidas que eles pedem – e também para deitar de vez por terra a ideia de que o Vinho Verde tem de ser bebido no ano da colheita.

Sobre o assunto da mesa, e das tais comidas que os dias frios pedem , o crítico José Augusto Moreira desenha um elenco de Vinhos Verdes que lhes fazem justiça. E António Mendes Nunes dá a volta aos restaurantes – no sentido estruturado e regular, de porta aberta ao público – situados dentro de quintas produtoras de vinho.

A revista Singular existe para dar a conhecer o mundo dos Vinhos Verdes, lançando pistas, pretextos e outros pontos de partida para a descoberta do território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A edição de Outono é distribuída gratuitamente com a edição impressa do PÚBLICO de 24 de Setembro.

A Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Outono não chega às bancas, aqui (e aqui ) está a de Verão, para abrir o apetite.

