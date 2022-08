Revista Rolling Stone nombra a Harry Styles como el hombre más deseado del mundo

Entornointeligente.com /

El cantante británico Harry Styles, a sus 28 años, se ganó un nuevo título: es el hombre más deseado del mundo, según la revista Rolling Stone .

Así lo define la importante revista de música en su nueva edición, para la que el artista posó y es portada. Además, rompió un récord, ya que es la primera estrella en aparecer simultáneamente en las 14 ediciones internacionales de Rolling Stone, de Australia a Corea y de India a Gran Bretaña.

En la foto de portada, Harry luce una llamativa camisa tejida multicolor de cuentas y un ‘short’ con brillos turquesa, look que complementa con su cabello alborotado, algo que lo identifica desde que formaba parte de la banda One Direction.

En el Instagram oficial de Rolling Stone se publicaron algunas de las imágenes de la sesión de fotos que el intérprete de As it was hizo para la revista.

Vale acotar que Styles es uno de los artistas más importantes de los últimos años, así lo ha demostrado a través de sus canciones, que encabezan las listas de popularidad en gran parte del mundo.

También en los últimos meses, el exintegrante de One Direction ha estado bajo los reflectores, pues además de sus giras con lleno total, participó en películas como Eternals y en el tráiler de Don´t Worry Darling, película que protagonizará junto a la actriz británica Florence Pugh.

Presenting our first-ever global cover star: The world's most wanted man, @Harry_Styles .

The pop icon opens up about his huge year, his two new films, his fans' relationship with Olivia Wilde, activism, sexuality, therapy, and more.

Story/Photos: https://t.co/LyaBapDXdL pic.twitter.com/7ntvXjgJPZ

— Rolling Stone (@RollingStone) August 22, 2022

