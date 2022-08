Revisa cómo votaron los diputados la sexta prórroga al estado de excepción y compáralo con las anteriores

Entornointeligente.com /

¿Qué se votó? Votación : Solicitud formulada por S.E. el Presidente de la República para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, de la Región del Biobío

Votación requerida: Tres quintos de los diputados en ejercicio (68 votos).

Votos a favor Votos en contra Abstenciones Votación 14/06 Aprobada Votación 29/06 Aprobada Votación 13/07 Aprobada Votación 29/07 Aprobada Votación 10/08 Aprobada Votación 17/08 Aprobado

El voto de los diputados Filtra por partido: Todos los diputados Evópoli Partido Regional Independiente Demócrata (PRI) Renovación Nacional Unión Demócrata Independiente (UDI) Independientes de Chile Podemos Más Partido Conservador Cristiano Partido Republicano Independientes del Frente Social Cristiano Comunes Convergencia Social Partido Comunista Federación Regionalista Verde Social Revolución Democrática Independientes de Apruebo Dignidad Democracia Cristiana Partido Liberal Partido Por la Democracia (PPD) Partido Radical Partido Socialista Independientes del Nuevo Pacto Social Partido Ecologista Verde Partido Humanista e independientes Independientes Unidos Partido de la Gente Independientes fuera de pacto Diputado/a Partido 14/06 29/06 13/07 29/07 10/08 17/08 M. Acevedo no no no no no – E. Aedo si si si si si si Y. Ahumada si si si si no no J. Alessandri si ab si si si si R. Alinco si si si – no – C. Araya si si – si si si J. Araya no si si si no no M. Arce – – – – – – R. Arroyo si si si si ab si D. Astudillo si si si – ab si C. Barchiesi si si si – si si B. Barrera – si si si si si H. Barría si si si si si si M. Becker si si si si si si M. Bello si si si si si si J. Beltrán si si si si si si G. Benavente si no si – si si B. Berger si si si si si si A. Bernales si si – – si – C. Bianchi ab ab si – no no S. Bobadilla si no – si – no F. Bórquez si ab si si – – A. Bravo si si si si si si M. Bravo si – si si si si J. Brito ab si si si si si F. Bugueño si si – si si si M. Bulnes ab si ab si si si M. Calisto si si – si si – F. Camaño si si – si si si K. Cariola si si si si si si Á. Carter si no si ab – no N. Castillo si si si – – – J. Castro si si si si no – A. Celis si si – si – si D. Cicardini si si si si si si S. Cid si – – si – si R. Cifuentes si si si si si si J. Coloma si si si si si si S. Concha si si si si si si M. Cordero si si si si si si E. Cornejo si – si si – – Luis. Cuello si si si si si si G. de la Carrera si si si si – ab T. de Rementería si – – si si si C. de Real si si si si si – V. Delgado ab ab ab si ab ab F. Donoso si no si si – si J. Durán si si – si – – E. Durán si si si – – – C. Flores si si – si si – L. Fries – si si si si si J. Fuenzalida – no si si no no A. Gazmuri ab ab ab – – – A. Giordano ab si si si si – F. González no no no no no no M. González – si ab si ab – M. González si si si si si si J. Guzmán si si si si si si C. Hertz – ab – si si si T. Hirsch ab ab – – – si D. Ibáñez si si si si si si M. Ilabaca si si si si si si J. Irarrázaval – si si si si si P. Jiles no no no no no no A. Jouannet si si si si si si H. Jürgensen si – si si si si J. Kaiser si si si si – si C. Labbé si – si si si si P. Labra si no si si si si T. Lagomarsino si si si si si si J. Lavín si ab – ab si si H. Leal si si si si si si E. Lee si – si si ab no R. Leiva si – si si si si D. Lilayu si ab si si si si A. Longton si si si si si si L. Malla si – – – si si D. Manouchehri si si si si si si C. Martínez si no si si si C. Marzán si si si si si si C. Matheson si no ab si ab si K. Medina si si si si si C. Mellado si si si si si si M. Mellado si no si si si si D. Melo si si si si si si J. Meza si si si si si si V. Mirosevic si – si si si si C. Mix ab si si si si si H. Molina si – – si si si C. Morales si si si si si si J. Morales si si si – si si C. Moreira si – si si si si B. Moreno si si – si si si J. Mulet si si si si si si F. Muñoz si si si si si si C. Musante si ab ab ab si si J. Naranjo si si si si si – G. Naveillan si no si si si – E. Nuyado no no no no no no E. Ñanco – no no no no no M. Ojeda si – – si si si E. Olivera si – si si si si M. Orsini – – si – si si X. Ossandón si si si si si – R. Oyarzo si si si si si si H. Palma si ab ab – – – C. Pérez si si si si si – J. Pérez si si si si si si M. Pérez si ab si si – no V. Pino – si si si no no L. Pizarro no no no no no no A. Placencia si si si si si si F. Pulgar si si si si si si G. Ramírez si – si si si si M. Ramírez – – no – – – M. Raphael si si si – si si J. Rathgeb si si si si si si H. Rey si si si si si si M. Riquelme ab si ab – si si G. Rivas si si si si ab – C. Rojas – – si si si si A. Romero si si si si si si L. Romero si si si si si – N. Romero si ab si si si si P. Rosas si si si si si si J. Sáez si – si si si si J. Saffirio si si si si si si C. Sagardia no no no ab ab ab L. Sánchez si si si si – si J. Santana si si si si si si M. Santibáñez si – si si – – F. Sauerbaum si si si si si si D. Schalper si – si si si si E. Schneider si si si si si – S. Schubert si si si si si si A. Sepúlveda si si si si si si D. Serrano si si si si si si L. Soto si si si si si si R. Soto – si si si si si M. Sulantay si no si – no no C. Tapia si si si si no no H. Teao si si si si si si C. Tello si si si si si si R. Trisotti si – si si no no H. Ulloa si si si si si si F. Undurraga si no si si si si A. Undurraga si si si si si si C. Urruticoechea si si si si si si C. Veloso si si – – – si N. Venegas si si si – si si S. Videla si si si si ab ab G. Von Mühlenbrock si si si si si no F. Weisse si si si si si si G. Winter si si si si si si G. Yeomans si si si – si si ¿Encontraste algún error? Avísanos

