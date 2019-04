Revilla ve campaña de desprestigio 'coordinada' desde el Legislativo

Entornointeligente.com / El alcalde de La Paz, Luis Revilla, denunció este martes una campaña de desprestigio en contra suya “coordinada” desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y que usa el convenio para el proyecto habitacional World Trade Center (WTC), que este lunes fue anulado. “Si los documentos son claros y solo basta leer, a qué se debe la campaña de desprestigio y desinformación que empieza a ser coordinada desde la Asamblea Legislativa Plurinacional y algunos Concejales Municipales de La Paz? No hay secretos, la verdad siempre sale a luz”, afirmó a través de su cuenta en la red social Twitter. La posición surgió poco después de que las legisladoras oficialistas Sonia Brito y Betty Yañiquez expresaran que la anulación del convenio entre la Alcaldía y el empresario Edwin Saavedra para el proyecto World Trade Center no exime de responsabilidades a Revilla, por lo que ahora, por el contrario, debe encararse una investigación con “mayor responsabilidad”. El asambleísta departamental Edwin Herrera, de Soberanía y Libertad (Sol.bo), coincidió con Revilla y aseguró que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en armar una estrategia para afectar la gestión de Revilla y la candidatura presidencial de Carlos Mesa, ambos parte de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) para ir a las elecciones de octubre. Revilla anula convenio edil sobre el World Trade Center ‘para evitar uso político’ “Esta es una estrategia, una trama urdida por el Gobierno que tiene un doble objetivo, y lo vamos a decir insistentemente, porque quieren afectar la imagen, la gestión de la Alcaldía de La Paz y, al mismo tiempo, quieren afectar y complicar la candidatura de Carlos Mesa y de Comunidad Ciudadana. Y lo que tenemos que hacer es actuar con unidad, con claridad y con la verdad”, sostuvo. Las denuncias de supuestas irregularidades estallaron en febrero pasado, después que la legisladora Yañiquez denunciara favoritismo hacia la empresa TERSA, responsable del relleno sanitario de Alpacoma, a raíz del vínculo matrimonial entre el concejal de Sol.bo Fabián Siñani y la apoderada legal de la compañía Maricruz Medrano. Se sumó denuncias de irregularidades en el convenio entre la Alcaldía y Saavedra para el proyecto World Trade Center (WTC). La concejal de Sol.bo Cecilia Chacón reveló supuestos beneficios al proyecto WTC, en el que también aparece la esposa del concejal Siñani como apoderada legal del grupo Saavedra. Concejala Chacón se suma a denuncia contra Siñani y habla de irregularidades “El problema de fondo es que Edwin Saavedra Toledo no tenía en la Curva de Holguin 47.710 m2 que le reconoció la gestión de Luis Revilla; sino sólo 33.716 m2”, escribió este martes en su cuenta de Facebook la concejal Chacón, quien el 27 de marzo decidió apartarse de la Comisión de Ética que investiga a Siñani por el caso TERSA para sumarse como denunciantes en el caso del WTC. Según Chacón, “no es suficiente resolver el Convenio de la Curva del Holguín con Saavedra Toledo”, porque corresponde investigar el incremento en la extensión del terreno en beneficia al empresario. (02/04/2019) LINK ORIGINAL: La Razon

Entornointeligente.com