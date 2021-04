Revelaron la terrible enfermedad de Shakira que pocos conocen

Entornointeligente.com / NFL Football – Super Bowl LIV Halftime Show – Kansas City Chiefs v San Francisco 49ers – Hard Rock Stadium, Miami, Florida, U.S. – February 2, 2020. Shakira performs during halftime show. REUTERS/Shannon Stapleton Para las celebridades no todo es color de rosa, tal es el caso de la cantante y compositora colombiana, Shakira, quien padece de una complicada enfermedad de gran riesgo.

Con información de El Farandi

Toxoplasmosis, esta sería la enfermedad que padece la barranquillera y que condiciona parte de su vida. Es ocasionada por el protozoo Toxoplasma gondii, un parásito intracelular obligado.

Este padecimiento puede causar desde infecciones leves y asintomáticas hasta infecciones mortales en un feto. Es por eso que Shakira debió tener un cuidado especial en el momento que trajo a sus dos hijos al mundo.

Por suerte, la cantante pasó por dos embarazos tranquilos al punto de concebir hijos sin problema alguno y sin daños causados por esta enfermedad.

Se conoce que esta es considerada como una zoonosis, esto significa que es transmitida habitualmente desde los animales a los seres humanos por diferentes vías de contagio.

Entre lo principales animales que transmiten esta enfermedad se encuentras los gatos y todo tipo de felinos.

Cabe destacar que esta enfermedad se adquiere en la infancia y es asintomática. Lo que quizás sea el caso de Shakira, quien hasta ahora no se ha visto afectada, al punto de llevar una vida normal.

Es importante conocer las medidas de prevención para la toxoplasmosis, sobretodo en mujeres embarazadas . Sus normas consisten en evitar alimentos o agua contaminada, carne cruda o mal cocida y evitar contacto con heces de gato.

