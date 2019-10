Revelan video del operativo en que se mató el líder del Estado Islámico

Entornointeligente.com /

El Pentágono divulgó detalles, videos y fotos de la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en Siria que resultó en la muerte del líder del grupo Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi.

La estructura de edificios que ofició como su escondite fue arrasada por municiones estadounidenses después de la redada, dejándolo como “un estacionamiento con grandes baches”, dijo a periodistas el general del Cuerpo de Marines Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos , hablando en el Pentágono.

Entre las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa había imágenes granuladas en blanco y negro de los soldados de las fuerzas especiales estadounidenses que se acercaban a pie a un complejo de paredes altas en el noroeste de Siria, donde estaba escondido Bagdadi.

“…at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault.” – Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

También se publicaron imágenes de antes y después de la operación.

“Here we see the object of the assault-the compound where Baghdadi was hiding. As I noted earlier, this isolated compound was in Idlib province in Northwest Syria” – Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/VwxRJMN0rS

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

McKenzie igualmente proporcionó a la prensa varios detalles nuevos sobre la redada del domingo. Así, sostuvo que dos niños que parecían menores de 12 años resultaron muertos , y no tres como dijo previamente el presidente Donald Trump, luego que Bagdadi se inmolara al detonar un chaleco con explosivo s en un túnel mientras intentaba escapar de las tropas estadounidenses.

Además, el alto oficial informó que un número no determinado de combatientes afines a Bagdadi fueron abatidos en la operación luego de que comenzaran a disparar contra los helicópteros que llevaban a los comandos.

Uno de los videos divulgados mostró ataques aéreos sobre un grupo que parecía de una docena aproximadamente de personas en tierra.

Video from press briefing with Pentagon showing footage of the raid on Baghdadi’s compound. Can see US forces approaching the compound: https://t.co/OEDs6N9YXc pic.twitter.com/ozOLRLAd0h

— Jake Godin (@JakeGodin) October 30, 2019

También, se le preguntó a McKenzie sobre la afirmación de Trump de que Bagdadi había huido al túnel “llorando y gimiendo como un perro”.

“Sobre los últimos momentos de Bagdadi, podría decir esto… Se metió en un agujero con dos niños pequeños y se inmoló mientras su gente permanecía en la superficie”, aseguró McKenzie, quien detalló que además del jefe y los dos niños que resultaron abatidos en el complejo, cuatro mujeres usaban chalecos suicidas y un hombre.

Bagdadi, un nativo iraquí que se cree que tenía alrededor de 48 años , rara vez había sido visto. Desapareció en 2014 y solo fue visto en un video en abril con una barba gris y roja, junto a un rifle de asalto, mientras alentaba a sus seguidores a “vengarse” después de la derrota territorial del grupo en Siria e Irak.

Su muerte ya había sido reportada varias veces y ahora los estadounidenses aseguran que lanzaron sus restos al mar.

LINK ORIGINAL: Lafm

