Revelan tráiler de película de Disney con Edgar Ramírez (+Video)

Entornointeligente.com /

El venezolano Edgar Ramírez participará en la nueva película de Disney “Jungle Cruise” , que se estrenará en las salas de cine el 24 de julio de 2020 .

El tráiler de la producción cinematográfica fue revelado este viernes y difundido por el actor en sus redes sociales.

“Jungle Cruise” estará protagonizada por Emily Blut y Dwayne Johnson; dos personajes que, entre aventuras y diversión, explorarán la selva amazónica en busca de un poderoso árbol.

Edgar Ramírez dará vida a uno de los villanos de esta cinta inspirada en la famosa atracción de Disneyland.

View this post on Instagram

The myth is real • El mito es real #junglecruise 💥

A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Oct 11, 2019 at 1:01pm PDT

Ten la información al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ElPJiFkPVvrEs3MAmCh7qY

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí https://t.me/diarioprimicia

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com