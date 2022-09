Revelan trama de operaciones millonarias opacas en Pdvsa entre Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt

Entornointeligente.com /

Al inicio del gobierno de Nicolás Maduro, Raúl Gorrín y el nuevo equipo al frente de Pdvsa, utilizaron el mismo esquema opaco que originó el contrato de préstamo de bolívares pagaderos en dólares suscrito con la Administradora Atlantic 17107 CA durante la administración de Hugo Chávez, denunciado como «ilegal» este martes por el ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, ante la Fiscalía de Maduro.

Según El Aissami, Rafael Ramírez y sus asociados habrían «desfalcado» más de cuatro mil millones de dólares de las arcas de la petrolera a través de operaciones cambiarias irregulares que generaron grotescas ganancias a sus autores. La cifra sería aproximada ya que el contrato original tuvo varias ampliaciones posteriores, reseña Cuentas Claras Digital .

Al día siguiente de la denuncia del ministro de Petróleo, Tarek William Saab anunció la detención de Víctor Aular, ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, dentro de lo que calificó como el inicio de una investigación en la que estarían involucrados el expresidente de la petrolera Rafael Ramírez, los operadores financieros Luis e Ignacio Oberto Anselmi, el dueño de Derwick Associates Alejandro Betancourt, Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía y Abraham Ortega Morales, ex encargado de Finanzas y Operaciones Internacionales de Pdvsa, entre otros.

El contrato con la Administradora Atlantic 17107, develado a la opinión pública por Cuentas Claras Digital en mayo de 2016, fue el primero de su tipo en Pdvsa, mas no el último.

Misma trama, diferentes operadores

El 3 de septiembre de 2014, Maduro destituye a Ramírez, cambia a la directiva pero mantiene como responsable formal de las finanzas de Pdvsa a Víctor Aular hasta el 30 de diciembre de ese mismo año cuando lo sustituye por su sobrino político Carlos Erik Malpica Flores, quien en su carácter de Tesorero de la nación tenía ya una gran influencia en la petrolera, así como una estrecha relación con Raúl Gorrín y Alejandro Betancourt.

El 15 de diciembre de 2014, Aular recibe la instrucción del Comité Ejecutivo de Pdvsa de firmar un contrato con una empresa de Raúl Gorrín. Dos días después, el 17 de diciembre, Aular suscribe en nombre de PDVSA un contrato similar al de Atlantic – de préstamo de bolívares pagaderos en dólares o euros – con Rantor Capital CA. por un monto de 7.200 millones de bolívares.

Es durante la gestión de Malpica Flores al frente de la vicepresidencia de Finanzas cuando el contrato entre Pdvsa y Rantor se ejecuta sin ninguna objeción u observación por parte del nuevo titular, que favorece a Gorrín, en detrimento de los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi, como operador de los opacos negocios de Pdvsa con el diferencial cambiario.

