Revelan que Nissan aprobó jubilación por US$ 40 millones para Carlos Ghosn

El director ejecutivo de Nissan, Hiroto Saikawa, aprobó un pago único de US$ 40 millones a Carlos Ghosn como parte de un paquete de jubilación, que ha despertado nuevas preguntas sobre el conocimiento de los más altos ejecutivos de la automotriz sobre la remuneración de su depuesto presidente. Saikawa aprobó un contrato laboral de 10 años para Ghosn como "presidente emérito", según un documento de 2012 visto por el diario británico Financial Times, que también le permitió el uso continuo de las propiedades de la compañía en Río de Janeiro, París y el Líbano. Según el acuerdo, se esperaba que Nissan realizara un pago global de US$ 40 millones por sus funciones de asesoría una vez que Ghosn renunciara a la presidencia y le proporcionaría un salario anual de US$ 4,4 millones que se incrementaría a US$ 6 millones si la compañía cumplía con ciertos objetivos. Ghosn también tendría derecho a utilizar propiedades residenciales, así como oficinas en Japón y otros lugares. Esas mismas propiedades fueron el centro de la investigación interna de Nissan el año pasado sobre Ghosn, y el fabricante de automóviles descubrió que había actuado de manera inadecuada en la forma en que se adquirieron las propiedades y la cantidad de dinero gastado en su renovación, según personas familiarizadas con la investigación. La familia Ghosn siempre ha creído que las residencias eran viviendas corporativas y no hubo mal uso de los fondos, según fuentes cercanas al caso. El acuerdo laboral -que no está claro si es la versión final de lo suscrito- fue firmado por Saikawa y por Greg Kelly, otro miembro del directorio que fue acusado por conspiración junto a Ghosn para falsificar estados financieros de la firma. Kelly ha desmentido los cargos. Ghosn fue arrestado el 19 de noviembre y más tarde fue acusado de falsificar su salario en documentos financieros al no incluir más de US$ 80 millones en su compensación compensada que se esperaba recibir durante un período de ocho años. Al respecto, el expresidente dijo que no había un contrato vinculante no revelado con Nissan por un monto fijo de pago. También ha negado todos los demás cargos.

