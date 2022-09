Revelan que la Dgcim capturó en Caracas al hermano del chavista Rafael Ramírez

Entornointeligente.com /

Fidel Darío Ramírez, hermano de Rafael Ramírez y gastroenterólogo de profesión, fue detenido el pasado 14 de septiembre, confirmó a Associated Press el fiscal general designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab.

Fidel Darío Ramírez «ya estaba sometido a un proceso judicial por una investigación en torno a la corrupción en un banco de Andorra», informó Saab, en una breve entrevista a la agencia de noticias.

Andorra ha estado en la mira de autoridades judiciales de varios países, en especial por el Banco de Andorra, que se usó para el lavado de dinero proveniente de la estala Pdvsa.

Tamara Suju, abogada defensora de Derechos Humanos, aseguró en Twitter que Fidel Ramírez fue llevado a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta, donde, según sus fuentes, fue maltratado y golpeado.

#Venezuela de Fuente Interna del #DGCIM me llega información sobre la detención de Fidel Ramírez, hermano de Rafael Ramírez, ex presidente de Pdvsa y ex ministro d Chávez. Lo tendrían en el DGCIM de Boleita, en la casa de los sueños, sótano 3, y la Fuente dice que fue maltratado pic.twitter.com/fUwsU56aTY

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) September 18, 2022

La agencia de noticias señaló que el hermano de Rafael Ramírez fue detenido en el año 2018 por estar relacionado con hechos de corrupción en Pdvsa y puesto en libertad con medidas cautelares: le prohibieron salir del país y debía presentarse en tribunales.

Sin embargo, esta detención se dio después de una audiencia especial en la que se pudo verificar el incumplimiento de la medida de presentación periódica ante el juzgado.

Con información de El Nacional

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com