Revelan que el PSG ofreció a Neymar al City, pero fue rechazado: Los motivos

Se acabó el mercado de fichajes y uno de los nombres que estuvo sobre la semana por varias semanas fue el de Neymar. Finalmente, se quedó en el París Saint Germain.

Ya con el período de transferencias cerrado, revelaron que el astro brasileño fue ofrecido por el club inglés al Manchester City. ¿La respuesta? No, gracias.

Según el diario Sports, el equipo de Pep Guardiola ni siquiera pensó en la opción. ¿La razón? Una muy clara, dicen.

«El City no estaba a favor de realizar una incorporación de dicho nivel tras el gran fichaje de Erling Haaland, no sólo por dinero, también por la actitud, el comportamiento y la disciplina fuera del terreno de juego, algo que no ha jugado a favor del brasileño a la hora de tomar la decisión por parte de Guardiola «, indicaron.

¿Y por qué el PSG quiso vender a Neymar? El motivo va por la misma línea y apunta a su mala relación con Kilyan Mbappé, la gran estrella del proyecto del elenco parisino.

«Uno de los motivos de su intento de desvincularse del brasileño es el ambiente de tensión que este genera en el vestuario con algunos compañeros»

