Revelan plan de EEUU de intervenir económicamente a Venezuela cuando tumben a Maduro

El principal asesor económico de Estados Unidos, Larry Kudlow, reveló un plan que busca intervenir financieramente a Venezuela, una vez que el presidente Maduro sea depuesto o abandone el poder, ambas vías inconstitucionales. El plan se trama a tres bandas: entre el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI). EE.UU. planea dolarizar el país a través de bancos, aplicaciones y tecnología, y asegurar la dependencia de su moneda para tener el control de la economía de venezolana, develó el asesor económico. "El efectivo no serán bolívares. Serán dólares", declaró Kudlow en un acto en Washington. El presidente Nicolás Maduro volvió a advertir este jueves que el Venezuela enfrenta una guerra no convencional promovida por Estados Unidos y sectores de la derecha nacional e internacional. Además, remarcó que "esta otra guerra, es contra los servicios públicos para hacer ingobernable a un país. Y ellos, a través del caos, llegar al poder". (teleSUR) "Nos moveremos rápido" EE.UU. devela los planes que tiene para la economía venezolana. El principal asesor financiero de Trump, Larry Kudlow, reveló que washington planea dolarizar el país una vez sea depuesto el presidente constitucional, Nicolás Maduro. Posted by teleSUR on Thursday, April 4, 2019

