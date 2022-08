Revelan los nombres de tres generales de la Policía con irregularidades en su patrimonio

Entornointeligente.com /

Desde diciembre pasado, la Contraloría ha realizado 24 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional dentro del período 2017 ※ 2021. Esto después de que el embajador de EE.UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, hablara por primera vez de narco generales en el país hace ya más de seis meses.

Ayer, viernes 5 de agosto, el Contralor Carlos Riofrío anunció que, de estas investigaciones, hay tres informes con indicios de responsablidad penal porque no se justifica el patrimonio de los uniformados.

Según el portal Primicias, se traría de Marcos Villegas Ubillús, Byron Vallejo Martínez (ambos generales en servicio pasivo) y Fausto Buenaño Castillo (director de Logística).

Contraloría remitirá los informes a Fiscalía para que se formalice el inicio de las investigaciones previas y eso podrá determinar si el origen de los patrimonios de estos generales es lícito o ilícito.

En el caso de Villegas, él reconoció que no ha sido notificado sobre la vinculación. Lo que sí confirmó fue que Estados Unidos le retiró la visa. «En cuanto reciba la notificación le aseguro que tomaré las acciones legales que me asisten», declaró Villegas al portal Primicias. En 2019, Villegas fue designado Director Nacional Antinarcóticos.

Villegas pidió la baja el 17 de diciembre 2021, luego de que toda la cúpula de la Policía presentara la disponibilidad de sus cargos ante el presidente Guillermo Lasso, una vez estallado el tema narco generales.

En su declaración constan siete cuentas bancarias (en total suman 17.600 dólares), dos vehículos, una moto, cinco terrenos, dos departamentos y una casa.

Por su lada, Fausto Buenaño confirmó a Primicias que sí conoce sobre el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en su contra. Dijo ser uno de los generales con menor patrimonio en la institución.

Según Primicias, declaró tres bienes y un patrimonio que bordea los 152.000 dólares. Agregó que su declaración está distorsionada por los ingresos de su esposa, Glendy Lunda, de quien está separándose, pero no tenía una separación de bienes. «Creo que ella no se acuerda de los depósitos que le hacían a su cuenta, por las ventas que realizaba para poder cubrir las tarjetas. Me gustaría que revisen todo mi patrimonio y, si es posible, el de ella también. Con este examen solo complican al que menos tiene, por un desorden en el manejo de las cuentas de la señora Luna».

Mientras que Vallejo dijo que tampoco conoce sobre el informe de responsabilidades penales. Él formó parte de la policía desde 1986 y se retiró en mayo de 2022. En su declaración constan dos inmuebles y un vehículo.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que publicarán el informe que la propia Policía solicitó para generar transparencia en la institución. «En caso de que se tengan que dar nuevas desvinculaciones, así lo presentaremos al presidente de la República, pues las bajas policiales deben darse por decreto ejecutivo, tarea que no le corresponde al Ministerio del Interior ni a la Policía», aclaró.

