Revelan lo que ofreció el Manchester City por Cifuentes

José Cifuentes, autor del mejor gol del Mundial Sub 20. The Scottish Sun, reconocido diario de Escocia, reveló en una nota el valor que ofreció el Manchester City para fichar a José Cifuentes, figura de la selección ecuatoriana Sub 20. Según la información del portal, el conjunto inglés habría ofrecido 2 millones de libras por el mediocampista que está jugando actualmente en América de Quito. La oferta, fue rechazada por Universidad Católica, equipo dueño de sus derechos. También, el representante y el jugador tienene el 40% del pase. Cifuentes, fue uno de los jugadores destacados de Ecuador en el Sudamericano Sub 20 y en el Mundial de Polonia.

LINK ORIGINAL: Ecuavisa

