Revelan la causa de la muerte de la Reina Isabel

Se ha revelado la causa de la muerte de la reina Isabel II. Su Majestad murió el 8 de septiembre. Tenía 96 años.

Según su certificado de defunción obtenido por ET, la reina Isabel murió de «edad avanzada». La hora de su fallecimiento fue las 3:10 p.m. BST en el Castillo de Balmoral en Escocia. El Registro Nacional de Escocia publicó su certificado de defunción el jueves.

ET informó previamente que el hijo mayor de la reina, el ahora rey Carlos III, su esposa, Camilla, la reina consorte, y su hija, la princesa Ana, pudieron verla antes de morir. En cuanto al resto de su familia, incluidos los príncipes Guillermo, Harry, Andrés y Eduardo, y Sofía, la condesa de Wessex, no pudieron llegar a Balmoral a tiempo.

La preocupación por la salud de Isabel comenzó esa misma mañana cuando el Palacio de Buckingham anunció: «Tras una nueva evaluación esta mañana, los médicos de la reina están preocupados por la salud de Su Majestad y han recomendado que permanezca bajo supervisión médica.»

En los días siguientes a su muerte, el féretro de la reina viajó a Edimburgo (Escocia) y luego a Londres, antes del periodo oficial de velatorio, en el que los dolientes hicieron cola para presentar sus últimos respetos. Su funeral de Estado tuvo lugar el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, antes de que el féretro viajara a Windsor (Inglaterra), donde fue enterrada junto a su marido, el príncipe Felipe.

En junio de 2022, la reina celebró su Jubileo de Platino, marcando 70 años en el trono. La reina tuvo que ausentarse de varias de las festividades de una semana de duración debido a sus problemas de salud y movilidad, aunque hizo una aparición sorpresa en el balcón del Palacio de Buckingham para cerrar la ocasión.

También escribió una nota de agradecimiento a los participantes: «Cuando se trata de celebrar los setenta años como reina, no hay una guía que seguir. Es realmente una novedad. Pero me siento humilde y profundamente conmovida por el hecho de que tanta gente haya salido a la calle para celebrar mi Jubileo de Platino. Aunque no haya asistido a todos los actos en persona, mi corazón ha estado con todos vosotros; y sigo comprometida a serviros lo mejor posible, apoyada por mi familia».

ENLACE ORIGINAL: https://www.etonline.com/queen-elizabeths-cause-of-death-revealed-190460

