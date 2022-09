Revelan el lado oscuro de Barney

Entornointeligente.com /

El gigantesco dinosaurio púrpura Barney está considerado como uno de los personajes de programas infantiles más queridos de todos los tiempos, ¿o no? Esta es la pregunta que explora la nueva docuserie de Peacock, I Love You, You Hate Me, con un programa de dos partes que analiza el legado del inmensamente popular programa infantil Barney and Friends.

Aunque su intención era difundir el amor, el tráiler de la nueva serie sugiere que no todos los espectadores de Estados Unidos compartían sus ideales, ya que la paranoia de la sociedad de los años 90 obligó a algunos a creer que representaba algo más siniestro.

Realizado en un formato de cabezas parlantes, el tráiler muestra rostros como el de Bill Nye, el chico de la ciencia, y Al Roker, de la NBC, con ambas estrellas comentando cómo ha cambiado la imagen del personaje a lo largo de los años en la opinión pública.

También se incluye en el tráiler a Bob West, un intérprete de Barney que se puso el icónico traje y recibió amenazas de muerte de personas de toda América. En el tráiler, afirma: «Eran violentas y explícitas, muerte y desmembramiento de mi familia… Iban a venir a buscarme y me iban a matar».

El nuevo programa es un ejemplo más de que los servicios de streaming se apuntan a la moda de los documentales de nicho que exponen algo nuevo de un medio de comunicación popular. Sigue los pasos de documentales musicales como Trainwreck: Woodstock ’99 y Fyre.

