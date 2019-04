Revela exjugador del América, en la era Peláez, que lo obligaban a jugar lesionado

Entornointeligente.com / El atacante ecuatoriano Narciso Mina rompió el silencio y reveló que durante su etapa como jugador del América sufrió negligencia por parte del cuerpo médico del club ya que lo obligaban a jugar infiltrado. Mexsport Su experiencia se centra en la final del Apertura 2013 frente al León donde el jugador no rindió lo que todos esperaban de él. Mexsport “Traigo un resentimiento con el doctor este del América que siempre estuvo tapando. También yo pequé de muy bueno y de aceptar que él me estuviera manteniendo con inyecciones (infiltrado) y esas cosas. Mexsport “Cuando yo le rogaba ‘doctor operame’ me llevaba a hacer la resonancia y salía ‘operen a Narciso’ -decían los médicos- ‘pero no lo puedo operar porque los periodos son cortos, cómo lo opero, no hay más delanteros’, entonces tratamiento de inyecciones. A medida que iban pasando los partidos mi rendimiento iba hacia abajo”, relató al programa Futbol sin Cassette. Casi 6 años después de la final que perdió con @ClubAmerica ante el @clubleonfc , Narciso Mina señala negligencia médica: fue obligado a jugar infiltrado aunque los exámenes decían que necesitaba operación: ‘No te podemos operar, no tenemos delanteros’ ‘No estaba para jugar’ pic.twitter.com/wgrgxqcKxU — Paco Vela (@pacovela) 1 de abril de 2019 LINK ORIGINAL: Vanguardia

