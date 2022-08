Reuniones con Servel y campaña informativa: Crece preocupación de distintos actores por voto obligatorio

Entornointeligente.com /

Con el fin de manifestar su preocupación por la falta de información sobre la obligatoriedad del voto en el Plebiscito de salida, un grupo de diputados de la UDI se reunió este jueves con el presidente del Consejo Directivo del (Servel), Andrés Tagle, ocasión en que le propusieron también algunas medidas para ayudar a informar a las personas.

Al término de la cita, el diputado Cristóbal Martínez explicó que dentro de las solicitudes que hicieron está el «poder gestionar cartas certificadas para los adultos mayores, la mensajería de texto y también poner gente capacitada para poder entregar información en los puntos de pago (de pensiones) de nuestros adultos mayores. Esperemos acoja dichas medidas».

El diputado Juan Antonio Coloma complementó que lo piden al Servel es «intensificar la campaña comunicacional por la obligatoriedad del voto, por el monto de la multa y por los nuevos locales y mesas de las personas, eso es lo fundamental (…) Una campaña comunicacional que lamentablemente vemos que el gobierno no lo ha hecho de la forma debida». Ya la semana pasada la bancada gremialista presentó un escrito a la Contraloría, acusando a La Moneda de «omitir» su deber de informar sobre el voto obligatorio en el Plebiscito.

«Lo que no está diciendo el Gobierno le venimos a pedir al Servel que lo diga. Nos vamos con buenas noticias del Servel, nos han dicho que van a fortalecer la página Web para que todos los chilenos podamos consultar con rapidez dónde votamos (…) y que el teléfono 6006000166 va a tener más personal de call center y podrá responder más llamadas al instante. Sabemos también que se han consultado 20 millones de datos y 11 millones 700 mil RUT distintos, por tanto, todas las instituciones estamos supliendo lo que el Gobierno no está haciendo», sostuvo el jefe de la bancada UDI, Jorge Alessandri.

En concreto, los diputados -además de Cristhian Moreira y Juan Manuel Fuenzalida – proponen al Servel entregar cartas certificadas a los domicilios de cada ciudadano habilitado para sufragar o mensajes de texto, informando el local y la mesa en que deberán votar; desplegar equipos de facilitadores en los puntos de mayor concurrencia del país; reiterar en cada una de las campañas publicitarias del Servel el carácter de obligatorio del Plebiscito y las multasen pesos. Y habilitar un número telefónico y un número de Whatsapp para solicitar de manera rápida y expedita el local de votación y mesa de sufragio.

Encuentro con Amuch Tras esto, el presidente del Consejo directivo del Servel recibió a representantes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), entre ellos su presidente, Gustavo Alessandri y al pro secretario, César Rojas.

Sobre la cita, Rojas explicó a Emol que la idea era «manifestar la colaboración de las municipalidades a llevar adelante un proceso electoral lo más eficiente e informado posible. Esto pues con los cambios que hubo en los domicilios electorales hay que informar más a la gente, sobre todo a las personas mayores, pues a veces no son tan dados del Internet», sobre todo en zonas rurales.

En ese contexto, Rojas precisó que «nos interesa colaborar como municipalidades señalando a la gente cuál es su local de votación para evitar que la gente concurra a locales que no corresponde y que al final del día pueda significar que no participe del proceso y no vote. La idea es que la gente pueda llegar al local de votación».

En la ocasión, además abordaron todo lo relacionado con las multas para aquellos que no concurran a votar y que deberán cobrar los juzgados de policía local.

Campaña de ex convencionales Hoy además los ex convencionales de Vamos por Chile, Manuel José Ossandón, Constanza Hube, Hernán Larraín Matte, Bárbara Rebolledo y Pablo Toloza, lanzaron la campaña «Todo Chile Decide», poniendo énfasis en la obligatoriedad del voto y los cambios en los locales de votación.

En la actividad que se realizó en la Plaza de las Esculturas en Providencia, la ex constituyente Hube comentó que buscan que «las personas tomen conciencia de dos cosas que de nuestro punto de vista el Gobierno ha pasado por alto, primero que el voto es obligatorio y lo segundo, es que han cambiado los locales de votación», añadiendo que la gente debe tener claro que «hay multas» en caso de quienes no concurran a votar.

«Nos gustaría hacerle una invitación al Presidente Gabriel Boric que está de jefe de campaña del Apruebo, que está haciendo una gira por Chile, que le informe a los chilenos algo que es fundamental: El voto el 4 de septiembre es obligatorio y que si la gente no va a votar tiene que excusarse y sino lo hace puede recibir multas (…) Lo segundo que le pedimos al Presidente Boric que le informe a la ciudadanía es que el Servel cambió a muchas personas donde votamos», manifestó Larraín Matte.

