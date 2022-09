Reuniones con Macron, Ardern y actividad en Columbia: la agenda de la gira presidencial de Boric en Nueva York

Entornointeligente.com /

El Presidente Gabriel Boric y una comitiva partieron esta tarde a Nueva York, con el fin de participar por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas que empieza este martes. Además de su intervención en el plenario, el Mandatario y sus ministros sostendrán una serie de reuniones en el marco de la agenda internacional que el Gobierno está promoviendo.

El avión de la Fach en el que viajan el Presidente y los titulares de las carteras de Hacienda, Defensa y Medio Ambiente, tenía planeado su despegue cerca de las 14:30 horas de hoy y llegará pasadas las 01:00 de mañana al Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, donde será recibido por la Embajadora ante Naciones Unidas, Paula Narváez.

A las 09:00, hora chilena, el Mandatario ingresará al edificio de la ONU y dos horas después está programado que dé su discurso en el 77° período de sesiones de la asamblea. Los énfasis de su intervención, según explicó el mismo Boric este fin de semana, serán el proceso constituyente, su continuidad, y algunos puntos sobre la política exterior de Chile como el medio ambiente y la integración latinoamericana.

Este mismo martes inician las reuniones con otras autoridades del mundo. A las 13:00, el Presidente se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Luego, a las 15:10, continuará con una cita con el secretario general de la ONU, António Guterres.

También participará de una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , junto a todos los jefes de delegaciones presentes en la Asamblea General de la ONU.

La agenda durante la semana Otros encuentros programados por Presidencia para estos días son con el mandatario francés, Emmanuel Macron , y el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez . Asimismo, con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern y el canciller de Alemania, Olaf Scholz.

En cuanto a la agenda de inversión y crecimiento que está promoviendo el Mandatario, esta semana está planificada una sesión de trabajo con empresarios en la sede del Council of the Americas, con la presencia de su CEO Susan Segal. También sostendrá bilaterales con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann y con el Presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass .

La gira del Mandatario y la delegación nacional además tiene como objetivo participar de un homenaje que el gobierno español brindará al ex Presidente Salvador Allende, en el marco del aniversario de los 50 años de su discurso en la Asamblea de la ONU.

Finalmente, Boric será el orador principal del foro organizado por el programa de líderes mundiales de la Universidad de Columbia llamado «The New Chilean Politics and its Regional Implications», donde abordará el proceso político que está atravesando Chile. El regreso del Mandatario a Chile está fijado para el 23 de septiembre, y su horario de llegada al territorio nacional sería durante el sábado a la mañana. ¿Encontraste algún error? Avísanos

