Reunião no Alvorada: 1 em cada 5 embaixadores convidados não compareceu; Lira e Rosa Weber também não Evento reuniu representantes de vários países no dia 18 de julho. Na ocasião, Bolsonaro repetiu, sem provas, suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018 e atacou urnas. Por Marcelo Parreira, TV Globo — Brasília

08/08/2022 18h49 Atualizado 08/08/2022

Um em cada cinco representantes diplomáticos convidados não compareceu à reunião organizada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 18 de julho, no Palácio da Alvorada. O dado foi obtido pela TV Globo via Lei de Acesso à informação (LAI).

O evento reuniu representantes de vários países. Na ocasião, Bolsonaro repetiu, sem provas, suspeitas já desmentidas por órgãos oficiais sobre as eleições de 2018. Os ataques do presidente às urnas geraram uma repercussão negativa na política e na sociedade civil (veja mais abaixo) .

Bolsonaro faz novo ataque às urnas diante de embaixadores

Na lista de convidados que não compareceram ao evento estão também quatro autoridades brasileiras. São elas:

Arthur Lira , presidente da Câmara dos Deputados ; Rosa Weber , ministra do Supremo Tribunal federal ( STF ); Emmanoel Pereira, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST); Rafael Horn, à época presidente em exercício do Conselho Federal da OAB.

A assessoria de imprensa de Arthur Lira informou que, na data da reunião, o presidente da Câmara estava em compromissos no interior de Alagoas. Era início do recesso parlamentar.

A lista de embaixadores convidados trazia 92 nomes, desses, 72 compareceram. Veja os nomes dos representantes que não participaram da reunião:

Elkhan Polukhov, Embaixador da República do Azerbaijão; Kabiné Kondé, Embaixador da República da Guiné; Kim Chol Hak, Embaixador da República Popular Democrática da Coréia; Lemarron Ole Kanto, Embaixador da República do Quênia; Levi Njombole Nyondo, Embaixador da República do Malawi; Lim Juay Jin, Embaixador da Malásia; Lim Ki-mo, Embaixador da República da Coréia do Sul; Louis Sylvain-Goma, Embaixador da República do Congo; Mbapeua Muvangua, Embaixador da República da Namíbia; Miguel Lecaro Bárcenas, Embaixador da República do Panamá; Myo Tint, Embaixador da União de Myanmar; Peter Kobina Taylo, Ministro, da Embaixada da República de Gana; Rezar Bregu, Embaixador da República da Albânia; Sadia Saivummesa, Embaixadora da República Popular de Bangladesh; Saksee Phromyothi, Embaixador do Reino da Tailândia; Sergey Lukashevich, Embaixador da República da Belarus; Symphorien Mutombo Bakafwa Nsenda, Embaixador da República Democrática do Congo; Tara Prasad Pokharel, Embaixador da República Federal Democrática do Nepal; Tebogo Teko Lily Motshome, Embaixadora da República de Botsuana; Teiji Hayashi, Embaixador do Japão.

Repercussão

Após a reunião, diversos partidos de oposição acionaram a Justiça contra a fala de Bolsonaro, entre eles, PDT , Rede e PC do B e PT.

No fim de julho, a Faculdade de Direito da USP divulgou uma carta em defesa da democracia e do processo eleitoral. O documento foi assinado por mais de 800 mil pessoas.

Em carta, Fiesp e entidades defendem segurança do sistema eleitoral brasileiro

Dias depois, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e entidades também divulgaram uma carta defendendo a segurança e integridade do sistema eleitoral brasileiro.

