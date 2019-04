Reunión entre candidatos independientes podría realizarse este lunes

Entornointeligente.com / Las primeras conversaciones formales entre los tres candidatos a la presidencia de la República por la libre postulación, pudieran iniciarse el lunes . noticias relacionadas Candidatos independientes ante el reto de armar una alianza Los candidatos independientes incidirían en resultados Inconstitucional la veda de candidatos independientes La candidata Ana Matilde Gómez confirmó que ya se adelantaron encuentros entre los aspirantes de la vicepresidencia de los tres candidatos independientes . Sin embargo, sostuvo que el encuentro que fue promovido públicamente por Marco Ameglio , debe darse sin que haya condiciones de ninguno de los tres aspirantes. El factor que pudiera trabar que se alcance un acuerdo sería el candidato Ricardo Lombana , quien desde el momento que escuchó la “invitación” de Marco Ameglio , sostuvo que no estaba en la carrera política para declinar. VEA TAMBIÉN: Pin Pin: El sistema y la sociedad están podridos por la corrupción La posibilidad de lo que Marco Ameglio llamó “una opción unificada de independientes”, se daría con base al hecho de que en la mayoría de las encuestas, los tres candidatos aparecen por debajo de los candidatos de los partidos políticos . Hasta ayer no se había señalado la hora ni el lugar del posible encuentro, pero fuentes cercanas a las tres campañas señalaron que no pasará del martes. VEA TAMBIÉN: 'Narcopolítica', y las pruebas que no llegan

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

