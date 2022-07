Reunión de Fernández y Biden en Washington DC se posterga

Entornointeligente.com /

La reunión era seguida con expectativa en Buenos Aires. Se iba a tratar de la primera cara a cara entre ambos mandatarios después de los intercambios que mantuvieron en distintos foros y cumbres internacionales.

BUENOS AIRES — La reunión bilateral del presidente de Argentina Alberto Fernández y su par de Estados Unidos Joe Biden prevista para el 26 de julio en Washington fue postergada sin nueva fecha debido al cuadro de coronavirus que cursa el mandatario norteamericano.

El embajador argentino en Estados Unidos Jorge Argüello dijo el viernes a The Associated Press que la Casa Blanca le había llamado en horas de la mañana para avisarle de la postergación del encuentro programado para el martes próximo, sin detallar en qué fecha podría celebrarse.

«No me lo pueden precisar porque la Casa Blanca tiene su propio protocolo sanitario; van a esperar a que el presidente Biden tenga dos tests negativos y eso es incierto», dijo el embajador.

También lea Biden da positivo al COVID-19 y presenta «síntomas leves» Argüello indicó que, por motivos de seguridad, durante la jornada se mantendrá un «reconocimiento de terreno» en la sede del gobierno en Washington, lo que le indica que la reunión se llevará a cabo en cuanto Biden se recupere.

Biden, quien tiene síntomas leves de la enfermedad, permanecerá aislado, aunque trabajando, durante al menos cinco días.

Se esperaba que Fernández conversara con su par estadounidense sobre el acuerdo suscrito entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional en marzo para refinanciar una deuda de unos 45.000 millones de dólares y las obligaciones que ese pacto conlleva para el país sudamericano, como una reducción de gasto público, lo que es resistido en por organizaciones sociales y sindicatos y un ala del gobierno más izquierdista.

También lea Delegación de la Administración Biden se reúne con Petro y Duque en Colombia Un diplomático vinculado a la organización del encuentro que no quiso identificarse por no estar habilitado a hablar del asunto dijo a The Associated Press que se está analizando la posibilidad de que la ministra argentina de Economía Silvina Batakis -que iba a integrar la delegación oficial junto Fernández- se traslade de todas formas a Washington para mantener reuniones con funcionarios el 26.

Batakis asumió el cargo el 4 de julio, luego de que Martín Guzmán renunció en medio de una fuerte interna en el gobierno sobre el rumbo de la economía que generó un distanciamiento entre Fernández y la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y una aceleración de la inflación.

