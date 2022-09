Retrasan traslado de Nallar a Palmasola porque la orden llegó tarde

Entornointeligente.com /

El principal acusado del triple asesinato en Porongo, Misael Nallar, no será trasladado este miércoles al penal cruceño de Palmasola porque la orden llegó fuera del horario de atención de la Gobernación de centro penitenciario de La Paz, Chonchocoro. José Islas, uno de los abogados de Nallar, se trasladó desde la capital cruceña hasta La Paz con el documento en físico, pero no llegó a tiempo porque su viaje aéreo se retrasó en despegar. «Lamentablemente hubo un retraso en el vuelo, no pudimos ingresar en el horario hábil. Mañana (jueves) estaremos temprano», dijo Islas. Islas indicó que la notificación de la orden de traslado se la realizará mañana (jueves) ante la dirección de Régimen Penitenciario y la Gobernación de la cárcel. Esperan que el operativo de traslado se realice horas después. El juez de la Guardia, Rodrigo Aldo Vedía, benefició a Nallar con el traslado de la cárcel paceña de Chonchocoro al penal cruceño de Santa Cruz ante las presuntas amenazas de muerte que habría recibido en el penal paceño. Nallar es acusado del asesinato de los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes y del voluntario del Grupo de Acompañamiento Civil a la Policía (Gacip) David Candia que sucedió el 21 de junio en Porongo, Santa Cruz.

