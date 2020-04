Retrasan estreno de la secuela de Venom por el COVID-19

Mariangely Carmona.- La secuela de la película Venom , que se tenía prevista estrenarse el 2 de octubre de este año, retrasó su estreno en los cines del mundo hasta el 25 de junio de 2021 debido a la crisis destada por el coronavirus.

En ese sentido, Sony aprovechó el anuncio para revelar que esta secuela se titulará “Venom: Let There Be Carnage” . Además, indicó: ” La cinta anterior obtuvo críticas por parte de la prensa, pero fue un gran éxito en taquilla al recaudar 856 millones de dólares en todo el mundo”.

Vale destacar que el actor Tom Hardy volverá a interpretar a “Venom” que dirigirá el actor Andy Serkis , que como realizador se ha ocupado de las cintas Breathe (2017) y Mowgli: Legend of the Jungle (2018). También regresará la actriz Michelle Williams y el actor Woody Harrelson .

