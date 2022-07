Retos tecnológicos que enfrenta el sector público en su proceso de digitalización

Entornointeligente.com /

Las nuevas tecnologías digitales permiten que los gobiernos entiendan mejor a sus ciudadanos y proporcionen servicios más eficaces y eficientes. La digitalización ayuda a encontrar soluciones a los desafíos políticos y desarrolla un nuevo modelo de prestación de servicios. En ese sentido, el líder de Preventa de Soaint para Perú, Anderson Aranguren, da a conocer cuáles son los retos tecnológicos que asumen las entidades públicas. Seguridad de información. Las entidades públicas almacenan mucha información sensible de los ciudadanos y por ende esta debe estar protegida, sin embargo, como el flujo es muy extenso, ellos deben considerar contar con softwares que permitan facilitar y mejorar la generación y distribución de esta de manera segura. También puedes leer: Tecnología y digitalización reducen impacto de la industria en medio ambiente Dicho esto, es importante resaltar que las administraciones públicas no deben escatimar en brindar los recursos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de sus sistemas informáticos, y así evitar que se pueda vulnerar el uso de esta información. Capacitación en tecnología. Algunas veces los profesionales que están en cargos públicos no están muy familiarizados con los procesos digitales, por eso es frecuente observar que existe falta de experiencia para poner en marcha proyectos innovadores. Bajo ese sentido es indispensable empoderar a los funcionarios públicos y afrontar este desafío con ellos, apoyarse en la tecnología, con el fin de crear sinergías positivas y una retroalimentación continua. Mayor implementación de recursos. Alternativas como la nube permite que se asiente la transformación digital. El objetivo de esta herramienta es maximizar la eficiencia de los recursos en la Administración Pública. Este avance además ahorra costes, mejora procesos y ahorra tiempo. Sin duda el uso del cloud, al contar con disponibilidad inmediata, facilita mucho el trabajo de los colaboradores al llevar soluciones que faciliten la vida a los usuarios. Para Aranguren, recursos como la nube, y tecnologías de contenerización, cada día se hacen más accesibles para las entidades gubernamentales, obteniendo como resultado a corto o mediano plazo la agilización de los procesos y una notable mejora en la experiencia del ciudadano. Es por eso que se necesita un mayor soporte dentro de los espacios digitales de las entidades públicas. «Las entidades públicas son cada vez más conscientes de que son los ciudadanos los que esperan que estos servicios sean personalizados y más receptivos, como lo son en el sector privado. Es responsabilidad de los gobiernos reinventar sus acciones y ver la posibilidad de integrar una mejor experiencia del uso de estos servicios y, aunque no parezca, uno de los retos más grandes es cambiar la cultura y sobre todo la mentalidad del administrador público para con el uso e implementación de herramientas digitales», comentó. Más en Andina: ¿Qué se necesita para facilitar el crecimiento del ecosistema fintech en Chile y Perú? Estas fueron algunas de las preguntas que se contestaron en el webinar «Desafíos Fintech en Chile y Perú», organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena?? https://t.co/Vw5BFb5YQq pic.twitter.com/gjaPJ1jL5h

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 29, 2022 (FIN) NDP/VLA Publicado: 29/7/2022 Noticias Relacionadas Acceso a banda ancha es clave para incrementar producción en sector industrial peruano Mira estos procesos digitales para ser resilientes en los negocios ¿Cuáles habilidades son más valoradas de los talentos en tecnologías de la información? Plataforma Nacional de Gobierno Digital acelerará digitalización de servicios públicos El Q-commerce revoluciona la nueva era del comercio electrónico

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com