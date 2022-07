Retorno a la bicameralidad: expertos opinan sobre el dictamen del Congreso

Entornointeligente.com /

Para los expertos, este proyecto resulta importante ya que permitirá mejorar la representación ciudadana y evaluar de forma óptima iniciativas legislativas que requieran de amplios debates. «Es muy importante discutir el tema y avanzar hacia una reforma del Congreso y de la manera en cómo se representa a la ciudadanía. La bicameralidad puede representar una medida para representar mejor a la ciudadanía», afirmó Percy Medina, jefe en Perú de IDEA Internacional, en diálogo con Agencia Andina . «El Parlamento tiene la función de ser la voz de los ciudadanos. Con la bicameralidad puede lograrse una mejor cercanía entre los parlamentarios y la gente», añadió. También lea: [ Ministro Salas reitera llamado al Congreso para trabajar de manera conjunta ] Entre los puntos más importantes, Medina destacó que el dictamen plantea que una posible disolución del Congreso por parte del Poder Ejecutivo solo sea posible si se niega por tercera vez la confianza al Gabinete Ministerial. Además, se ampliaría el número de legisladores a fin de lograr que la sociedad civil se sienta mejor representada en cada región del país. «No habría que tenerle miedo a tener más parlamentarios si es que esos parlamentarios son elegidos de manera que se fomente la adecuada representación», apuntó. Por su parte, Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), resaltó que el proyecto de ley ha delimitado las funciones tanto de la cámara de diputados como la de senadores. Sin embargo, existen puntos que aún deben ser debatidos o eliminados ya que supondría darle mayor poder al Legislativo por encima del Ejecutivo. «Hay algunos artículos que realmente son discutibles y hasta peligrosos como el artículo 99 que propone incorporar como sujetos de acusación constitucional a las autoridades electorales. Los jugadores no pueden juzgar al árbitro», indicó. En ese sentido, Tuesta consideró que no debería existir un «apuro» por aprobar el dictamen de la comisión lo más pronto posible ya que se trata de una reforma importante no solo de la Constitución Política del Perú sino también a nivel político. «Es necesario revisar el dictamen porque hay artículos muy cuestionados y no puede pasar todo. Tampoco hay que apurar las cosas, hay que tomarse el tiempo y no correr porque es mucho lo que está en juego», refirió. «Para tener legitimidad, deben abrir el debate, deben desarrollar una estrategia porque muchos estamos a favor de la bicameralidad. Diferentes instituciones, personas, academia, líderes de opinión», puntualizó. Precisamente, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que se ampliará la legislatura para aprobar el retorno a la bicameralidad, aunque no ha precisado en qué fecha se realizaría. Sin embargo, señaló que es «necesaria» para evaluar proyectos pendientes del Ejecutivo y el dictamen de la Comisión de Constitución. (FIN) GDS/JCR JRA Más en Andina: ?? El presidente de la República, Pedro Castillo, sostendrá una reunión con los representantes de la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú. https://t.co/BJ9wBC2p9F pic.twitter.com/zkbgKsHMhT

