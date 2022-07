Retegui contratacó contra Tevez y puso en duda su amistad

Entornointeligente.com /

«Lo primero que quiero decir es que a Carlos (Tevez) le deseo lo mejor, de corazón, en esto que emprendió. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien» , comenzó el ex entrenador de Las Leonas.

Luego, se refirió a los dichos del ex delantero de Boca, quien aseguró que Retegui «faltó a su palabra» y que no lo llamó para comunicarle su decisión de no sumarse al «Canalla», al tiempo que remarcó que «el fútbol no es para los cagones».

«Hoy después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, con la gestión, con deportistas y ex deportistas de alto rendimiento, es un compromiso muy grande. Era muy difícil que pudiera acompañarlo» , explicó.

«Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi seis meses hacen que yo no pueda acompañarlo» , agregó en el mismo sentido en diálogo con Tyc Sports.

Por último, Retegui se mostró satisfecho con el entorno del flamante entrenador del Canalla, aunque puso en duda su amistad con el Apache: «Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que vertió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación» .

