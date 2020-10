Reta AMLO a la Alianza Federalista; va consulta sobre pacto

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador retó ayer a la Alianza Federalista a realizar una consulta para conocer si el pueblo quiere que 10 estados, entre ellos Coahuila, rompan el pacto federal; los mandatarios estatales respondieron que aceptan preguntarle a la población.

Durante su conferencia de prensa, el Mandatario federal pidió a los gobernadores que “si tienen vocación democrática tendrían que preguntarles a los ciudadanos. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”. Señaló que se agrupan en su contra por la temporada electoral, “pensando que así van a tener votos”.

Al preguntársele si se reuniría con este bloque federalista -integrado por los gobiernos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Durango, Colima, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes – afirmó que no hay materia.

Tras el reto del Presidente, los gobernadores aliancistas –por separado- respondieron que le entran al ejercicio de la consulta. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que en la entidad se podría realizar este ejercicio.

“Si el tema es una consulta, pues le entramos, vamos a ver qué opinan los ciudadanos”, insistió Riquelme.

El coahuilense dijo que todavía ayer recibió mensajes de quienes no fueron incluidos en el pronunciamiento de los gobernadores, esto porque –advirtió- hay mucha gente que no está recibiendo los recursos, pese a graves problemas de salud. Incluso alertó que con los recortes presupuestales habrá municipios que no tendrán ni para pagar la nómina.

Además, de Riquelme, J aime Rodríguez, de Nuevo León; Francisco García, de Tamaulipas; Ignacio Peralta, de Colima; Silvano Aureoles, de Michoacán; aceptaron el reto.

Mientras que Diego Sinhue, de Guanajuato, y Martín Orozco, de Aguascalientes, lanzaron encuestas en Twitter. Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco, en un primer ejercicio preguntó a mano alzada en un evento público.

El estado de Coahuila sería autosuficiente de manera económica al separarse del Pacto Federal de México, pero sí se uniera a otras entidades del Noreste -que también son de la Alianza Federalista- como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, podrían convertirse en una potencia de país, y dejarían a la actual República sin el brazo industrial, explicó el doctor en economía Antonio Serrano.

“Coahuila tiene algo que muy pocos estados tienen. Cuenta con un PIB bastante equilibrado entre servicios, manufacturas y agricultura. Por eso hay equilibrio económico, tenemos energía -excepto petróleo-, pero tenemos gas. Se requieren tres cosas para ser un país competitivo: energía, alimentos -ahí no estamos muy bien- y capacidad productiva”, dijo Serrano Camarena.

Como factor en contra para que Coahuila pueda encontrar un equilibrio económico como nación, de manera individual, es la deuda pública por más de 36 mil millones de pesos.

Con información de Sandra Gómez y ÉDGAR GONZÁLEZ

