Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Morte de Leandro Lo Adeus a Jô Soares Caetano Veloso faz 80 Resumão eleições #6: Segunda-feira, 8 de agosto Podcast conta as últimas notícias sobre a corrida eleitoral de maneira rápida e simples. Por g1

08/08/2022 18h24 Atualizado 08/08/2022

Você pode ouvir o Resumão eleições no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) excluiu um coronel do Exército do grupo de fiscalização do processo eleitoral por causa de fake news. A carta a favor da democracia e do sistema eleitoral elaborada pela USP já tem mais de 800 mil assinaturas – e oito são de candidatos à Presidência – Bolsonaro disse hoje que não vai assinar. A campanha eleitoral nas ruas e na internet começa na semana que vem e Natuza Nery, colunista do g1 e comentarista da GloboNews, explica os próximos passos eleitorais. Os presidenciáveis começaram a registrar as candidaturas no TSE – com dados pessoais como a lista de bens declarados.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão eleições é apresentado por Nayara Fernandes.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com