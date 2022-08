Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Boate Kiss Frota X Chico Buarque 5G no Brasil Caso Bárbara Victoria Resumão eleições #4: Quinta-feira, 4 de agosto Podcast conta as últimas notícias sobre a corrida eleitoral de maneira rápida e simples. Por g1

04/08/2022 18h10 Atualizado 04/08/2022

Você pode ouvir o Resumão eleições no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Depois de uma ofensiva do PT, André Janones (Avante) desistiu da candidatura à Presidência para apoiar Lula no primeiro turno. A Natuza Nery explica o que está por trás dessa aliança. Um conflito interno no Pros mudou a posição do partido na corrida presidencial. Ciro Gomes (PDT) disse que uma mulher vai ser escolhida sua vice – em uma chapa puro sangue do partido. No Rio de Janeiro, o PT deu um ultimato no PSB e deixou a definição da chapa para o último dia. E Walter Braga Netto participou das primeiras agendas como vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão eleições é apresentado por Nayara Fernandes.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com