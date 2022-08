Entornointeligente.com /

Resumão eleições #11: Segunda-feira, 15 de agosto Podcast conta as últimas notícias sobre a corrida eleitoral de maneira rápida e simples. Por g1

15/08/2022 19h55 Atualizado 15/08/2022

Você pode ouvir o Resumão eleições no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

O Ipec divulgou pesquisa de intenção de voto para os governos de cinco estados e do Distrito Federal. Terminou o prazo para o registro das candidaturas de quem vai concorrer nas eleições deste ano. A campanha eleitoral vai começar nesta terça-feira (16) – e os principais candidatos à Presidência planejam eventos nas ruas. O ex-presidente Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) podem se encontrar na posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão eleições é apresentado por Nayara Fernandes.

