Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Censo 2022 Fantástico Morte de João Paulo Diniz Giovanna Ewbank denuncia racismo Resumão eleições #1: Segunda-feira, 1° de agosto Podcast conta as últimas notícias sobre a corrida eleitoral de maneira rápida e simples. Por g1

01/08/2022 18h10 Atualizado 01/08/2022

Você pode ouvir o Resumão eleições no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Os partidos têm até a próxima sexta-feira (5) para confirmar os nomes que vão disputar as eleições deste ano. Por isso, nos últimos dias, mais nomes foram confirmados para a disputa pela Presidência da República. Ana Flor, colunista do g1 e comentarista da GloboNews, explica por que o apoio do União Brasil é cobiçado por candidatos ao Planalto. Nos estados, teve desistência em São Paulo, candidato impedido de concorrer no Distrito Federal e novas alianças no Rio Grande do Sul. E o que diz a última pesquisa Datafolha sobre a confiança nas urnas eletrônicas.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão eleições é apresentado por Nayara Fernandes.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com