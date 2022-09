Entornointeligente.com /

Resumão diário #391: Quinta-feira, 29 de setembro

29/09/2022 05h40 Atualizado 29/09/2022

Você pode ouvir o Resumão Diário no g1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência.

A versão digital do título de eleitor vai poder ser usada na eleição presidencial pela primeira vez; eleitores têm até sábado (1º) para baixar o aplicativo do e-Título. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, divulgou ontem um documento com ilações levantando suspeitas infundadas sobre o sistema eleitoral. Hoje, a Globo faz o último debate de candidatos à presidência antes da eleição. O furacão Ian chegou aos Estados Unidos como um dos mais fortes em décadas; com ventos de até 250 km/h, atingiu Tampa, na Flórida. Equipes de resgate devem continuar hoje as buscas por vítimas que desapareceram no desabamento de uma ponte em Careiro, no Amazonas; pelo menos três pessoas morreram. E a Mega-Sena acumulou de novo: o prêmio agora é de R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

