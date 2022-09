Entornointeligente.com /

Resumão diário #384: Terça-feira, 20 de setembro Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

20/09/2022 05h40 Atualizado 20/09/2022

A duas semanas do 1º turno, a disputa pela Presidência continua estável, segundo pesquisa do Ipec publicada ontem; Lula (PT) oscilou um ponto para cima nas intenções de voto, de 46% para 47%, enquanto Jair Bolsonaro (PL) se manteve com 31%. O litro do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras fica R$ 0,30 mais barato a partir de hoje. O Ministério da Saúde informou que está aguardando uma recomendação da área técnica da pasta para começar a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre 6 meses e 4 anos de idade. O presidente Jair Bolsonaro discursa hoje na abertura da 77ª Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque. E vão ser definidos hoje os mandos de campo dos jogos da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão foi apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

