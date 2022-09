Entornointeligente.com /

Eleições Fantástico Concurso do INSS Funeral de Elizabeth II Loterias Resumão diário #383: Segunda-feira, 19 de setembro Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

19/09/2022 05h40 Atualizado 19/09/2022

Prêmio da Mega-Sena nesta semana chega a 150 milhões de reais. Atacante da seleção brasileira de futebol, Vinícius Júnior, sofreu novos ataques racistas, flagrados do lado de fora em estádio que jogava. O funeral da Rainha Elizabeth, que irá durar 13 horas, ocorre hoje, após vários dias de velório público. Um furacão atingiu Porto Rico, na América Central, e deixou ao menos 3,3 milhões de pessoas sem energia elétrica. O cineasta Woody Allen diz em entrevista que deve parar de produzir filmes após concluir o seu 50º.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão foi apresentado pelo jornalista Cesar Soto.

