Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Anitta no VMA PANCs Rock in Rio Resumão diário #367: Segunda-feira, 29 de agosto Tudo o que você precisa ouvir para começar o dia sabendo as notícias que mais importam. Por g1

29/08/2022 05h33 Atualizado 29/08/2022

Você pode ouvir o Resumão Diário no g1 , no Globoplay, na playlist Caminho Diário, do Spotify , no Castbox, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer ou no aplicativo de sua preferência. Siga o Resumão Diário no seu agregador de áudio favorito para ser avisado sempre que tiver novo episódio no ar.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

1 de 1 Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo Podcast Resumão — Foto: Comunicação/Globo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com