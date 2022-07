Resumão diário #346: Sexta-feira, 29 de julho

Entornointeligente.com /

29/07/2022 05h40 Atualizado 29/07/2022

O preço do litro da gasolina vai ser vendido mais barato a partir de hoje nas distribuidoras da Petrobras. A restituição do Imposto de Renda cai na conta de quem está no terceiro lote. O IBGE abriu mais um concurso de contratação para o Censo 2022, com mais de 15 mil vagas de recenseadores. O sinal de 5G começa a operar em mais 3 capitais. 'Renaissance', o novo álbum da Beyonce, chega hoje às plataformas de áudio. E o Procon de São Paulo cobrou explicações da feira pop Ucconx pelo cancelamento, em cima da hora, da participação da atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, e do ator George Takei, de Star Trek.

Produzido pela equipe de podcasts do g1 , o Resumão é apresentado pelo jornalista Márcio Rodrigues.

